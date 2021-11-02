Что с памятью Сергея Ковальчука?

То сделает заявление, что белорусские олимпийцы выступили на Играх в Токио удовлетворительно, хотя 7 медалей и худшее выступление за всю историю иначе как провалом никто не называет.





То мнит себя экспертом в вопросах демократии и развития спорта на другом континенте: «Попробовали бы спортсмены в США высказаться против своего государства – посмотрели бы мы тогда на репрессии».





И уже давно господин Ковальчук положил глаз – вернее, обратил недремлющее око – на белорусский футбол, в котором бывший сотрудник Службы безопасности президента, видимо, большой специалист. На «комплименты» при этом не скупится.





Еще в январе этого года министр спорта поставил диагноз («белорусский футбол деградирует», «всё развалено, в футболе – бардак и загнивающее болото») и определил методы лечения («необходимо определить первостепенные задачи, которые нужно решать уже завтра, и наметить стратегию основного курса»).





Ну что ж, кого-кого, а «стратегов» среди белорусских спортивных чиновников и действительно воз и маленькая тележка. Все у нас умеют критиковать, определять первостепенные задачи и разрабатывать стратегии. Делают это уже давно и увлеченно. И, естественно, небесплатно.





На днях министр спорта снова оседлал футбольную тематику. Копнул уже глубже.





«Сегодня мы говорим, что футбол просел, – констатировал С.Ковальчук. – Но, честно говоря, у нас его никогда особо и не было. Я прожил более 50 лет и не вспомню, когда наши футболисты выиграли что-то значимое, кроме 1982 года, когда минское «Динамо» стало чемпионом СССР. Всем нравится искать причину в чем угодно, только не в себе. То денег мало давали, то поле плохое, то другое. Но никто не думает, что может быть мало тренировок, неправильные техники. Причину нужно искать во внутренней системе.





Есть ли у Дании, которая играет на чемпионате Европы, больше денег и лучшие условия? Я сомневаюсь. Просто у них другой подход.





Значит, нашим специалистам нужно начинать с детского спорта, чтобы понимать, что делается правильно, а что нет, какие техники используются, пересматривать планы тренировок, что по ним делается. У наших футболистов одна тренировка в день, и это для них нормально. А в идеале их должно быть две-три. Поэтому как работают, такие и результаты».





Что-то с памятью его стало? Достаточно было смотреть телевизор и читать тематические издания, чтобы заметить, что наши футболисты «выигрывали что-то значимое». Не говоря уже о том, что белорусский футбол стал главным спортивным ньюсмейкером ковидного 2020 года и известные спортивные специалисты горячо обсуждали ход национального чемпионата (на чем, кстати, говорят, клубы и Белтелерадиокомпания сделали неплохие деньги).





Странно, что глава всего спортивного ведомства, ратуя за развитие детского футбола, не вспомнил о тех миллионах долларов, которые закопали в песок наши горе-хоккеисты, «успехи» которых в последнее время тоже мама не горюй! Да на эти деньги в стране можно было бы выстроить систему подготовки юных футболистов, какой в мире нет! Видимо, забыл.





Как забыл почему-то и запавших в сердце многим белорусским болельщикам «Крумкачоў», которые на голом энтузиазме и частных вложениях основателей (совсем не олигархов) сумели выйти в высшую лигу и щелкнуть по носу многие клубы, сидящие на бюджете. Оно и понятно: к их успехам спортивные чиновники не имели ни малейшего отношения, зато приложили руку к закату клуба…





Не вспомнил господин Ковальчук и об успехах БАТЭ в Лиге чемпионов, и о целой плеяде наших футболистов, рядом с которыми хоккеисты и рядом не стояли.





Хорошо на выпад Ковальчука отреагировал футбольный агент Валерий Исаев: «Обидно за моих кумиров. Прокопенко, Курненин, Малофеев, Байдачный, Зыгмантович, Вергеенко, Боровский, Алейников, Румбутис, Хацкевич, Белькевич, Гуренко, Штанюк, Лухвич, Глеб, Кутузов…





Обидно за мой город Витебск и моих легенд: Трубицина, Валентовича, Каминского, Чудакова, Акшаева, Коноплева, Вехтева…





Обидно за тренеров: Малофеева, Юревича, Гончаренко, Кононова, Кучука, Журавля, Пунтуса, Биончика…





Обидно за Анатолия Капского. Достижение его клуба – участие в группе еврокубков – пока не повторил ни один сопоставимый по бюджету клуб в Европе. Все белорусы жили победами БАТЭ, а мир узнавал о нашей стране…





Как это «не было футбола»?! Обидно, что для оправдания неудач последних лет можно сказать так просто: «Футбола не было». Обидно, что это говорит человек, который родился в Беларуси. Обидно, что подобную аналитику министру дают специалисты по переобуванию.





Я, наверное, постарше министра, и у меня футбол был и есть».





Тут уж и добавить нечего. Как говорится: по старой памяти, что по грамоте…