Грабовский покинул тренерский штаб минского «Динамо»
Михаил Грабовский оставил тренерскую работу в «Динамо-Минск».
Сегодня Грабовский был назначен генменеджером сборных Беларуси.
Грабовский входил в тренерский штаб минского «Динамо», в своем первом сезоне в клубе (2019/2020) он также занимал пост спортивного директора «зубров». Кроме того, Грабовский ассистировал Крэйгу Вудкрофту на турнире Финальной олимпийской квалификации в августе 2021 года.
Грабовский продолжит плотное взаимодействие с тренерским штабом «зубров» по вопросам комплектования сборных команд.
12:45 02/11/2021
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