Сегодня Грабовский был назначен генменеджером сборных Беларуси.





Грабовский входил в тренерский штаб минского «Динамо», в своем первом сезоне в клубе (2019/2020) он также занимал пост спортивного директора «зубров». Кроме того, Грабовский ассистировал Крэйгу Вудкрофту на турнире Финальной олимпийской квалификации в августе 2021 года.





Грабовский продолжит плотное взаимодействие с тренерским штабом «зубров» по вопросам комплектования сборных команд.