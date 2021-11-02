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Лионель Месси: не думаю, что после ЧМ-2022 завершу карьеру

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира, а также ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

"Я очень воодушевлен и хочу добиться больших успехов. Мы выиграли Кубок Америки после стольких попыток, очень долго мы были очень близки к победе. После этого ожидания от будущего велики. Сегодня мы хороши.

Мы должны быть одним из главных претендентов на победу. Пока мы им не являемся, потому что есть более команды лучше. Мы на правильном пути, у нас хорошая динамика и атмосфера. Победы очень помогают, благодаря ним мы будем еще сильнее расти.

Не думаю, что после ЧМ-2022 завершу карьеру. После всего, что со мной происходило, двигаюсь от дня ко дню, от года к году. Я не знаю, что случится на чемпионате мира и после него. Не думаю об этом. Что произойдет, то произойдет", — цитирует Месси Diario Sport.
pressball.by
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