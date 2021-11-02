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Владимир Драчев: над российским биатлоном уже смеется весь мир

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев раскритиковал работу нынешнего руководства организации, из-за которой над сборной России в биатлонном мире "уже все смеются".



Одной из основных проблем, по мнению Драчева, является подбор состава по команде, в который проходят всегда одни и те же спортсмены. Молодые биатлонисты практически не имеют шансов выступать на самом высоком уровне, из-за чего вынуждены искать возможности перехода в другие команды.

"Откуда у нас появятся молодые таланты, если мы продолжаем возить пенсионеров. Над нами смеется весь мир. Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к национальной команде", — приводит слова Владимира Драчева ТАСС.

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября 2021 года в шведском Эстерсунде.
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