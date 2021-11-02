







Одной из основных проблем, по мнению Драчева, является подбор состава по команде, в который проходят всегда одни и те же спортсмены. Молодые биатлонисты практически не имеют шансов выступать на самом высоком уровне, из-за чего вынуждены искать возможности перехода в другие команды.





"Откуда у нас появятся молодые таланты, если мы продолжаем возить пенсионеров. Над нами смеется весь мир. Почему из России постоянно убегают биатлонисты? Потому что здесь никого не подпускают к национальной команде", — приводит слова Владимира Драчева ТАСС.





Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября 2021 года в шведском Эстерсунде.



