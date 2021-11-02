



Протас впервые вышел на лед в матче НХЛ в составе "Вашингтона" против действующего обладателя Кубка Стэнли – "Тампы". Его команда проиграла (2:3). Но стоит отметить, что даже Александр Овечкин, играющий за "Вашингтон", отличиться в этом матче не сумел.





"Вашингтон"вызвал центрального форварда Алексея Протаса из команды Американской хоккейной лиги "Херши" вместо Ника Дауда, который сейчас травмирован. По словам белоруса, его мама, когда услышала эту новость, даже расплакалась.





"По моим ощущениям, я прибавил как игрок, и настало время это показать. У нас схожая система игры в "Херши", так что, думаю, мне просто нужно показывать свой хоккей", – цитировал игрока перед матчем официальный сайт НХЛ.





В сезоне 2020-21 Алексей Протас выступал в минском "Динамо". В 58 матчах он набрал 18 очков (10+8). Выступал Протас и за сборную Беларуси на ЧМ-2021 года. Там у него две голевые передачи в шести матчах. В НХЛ он был выбрал на драфте-2019 под 91-м номером.





В НХЛ он стал 13-м белорусом.