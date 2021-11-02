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Бокс и тяжелая атлетика находятся под вопросом? Речь об участии в Олимпиаде-2024

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что бокс и тяжелая атлетика находятся под вопросом на Олимпиаде-2024 в Париже.

При этом глава МОК исключил возможность замены бокса и тяжелой атлетики с другими видами спорта, в частности каратэ, которое единовременно было включено в программу Игр в Токио.

Томас Бах, фото БелТА

"МОК обеспокоен этими двумя видами спорта, потому что в этих федерациях существуют серьезные проблемы с управлением. Поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией и примем решение как можно быстрее в пользу спортсменов", — приводит слова Баха sport24. — Процесс распределения дисциплин уже проведен и завершился перед Играми в Токио. Было бы слишком сложно восстанавливать все это. Мы общаемся не только с федерацией карате, но и с другими международными федерациями, которые надеются на участие в Олимпиаде".

Соревнования по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а тяжелая атлетика с 1896 года.

МОК не доволен работой Международной боксерской федерации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга. Олимпийских чиновников также беспокоит проблема договорных поединков в боксе.

Противостояние МОК и IWF длится с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта.


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