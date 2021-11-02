При этом глава МОК исключил возможность замены бокса и тяжелой атлетики с другими видами спорта, в частности каратэ, которое единовременно было включено в программу Игр в Токио.





Томас Бах, фото БелТА





"МОК обеспокоен этими двумя видами спорта, потому что в этих федерациях существуют серьезные проблемы с управлением. Поэтому мы очень внимательно следим за ситуацией и примем решение как можно быстрее в пользу спортсменов", — приводит слова Баха sport24 . — Процесс распределения дисциплин уже проведен и завершился перед Играми в Токио. Было бы слишком сложно восстанавливать все это. Мы общаемся не только с федерацией карате, но и с другими международными федерациями, которые надеются на участие в Олимпиаде".





Соревнования по боксу на Олимпийских играх проводятся с 1904 года, а тяжелая атлетика с 1896 года.





МОК не доволен работой Международной боксерской федерации по вопросам управления, финансов, судейства и допинга. Олимпийских чиновников также беспокоит проблема договорных поединков в боксе.





Противостояние МОК и IWF длится с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта.







