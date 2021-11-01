Алексея Протаса вызвали в "Вашингтон". Он может дебютировать в НХЛ
Белорусский нападающий Алексей Протас вызван в расположение "Вашингтон Кэпиталс".
Hockey.by передает, что форвард может сегодня дебютировать в НХЛ.
В ночь с 1 на 2 ноября "Вашингтон" сыграет в гостях у полномочного обладателя Кубка Стэнли "Тампы".
Алексей Протас накануне пропустил матч "Херши" против "Кливленда" (4:3 ОТ). В предыдущих 6 матчах белорус набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности "+3", пишет Прессбол.
22:03 01/11/2021
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