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Алексея Протаса вызвали в "Вашингтон". Он может дебютировать в НХЛ

Белорусский нападающий Алексей Протас вызван в расположение "Вашингтон Кэпиталс".


 Hockey.by передает, что форвард может сегодня дебютировать в НХЛ.

В ночь с 1 на 2 ноября "Вашингтон" сыграет в гостях у полномочного обладателя Кубка Стэнли "Тампы".

Алексей Протас накануне пропустил матч "Херши" против "Кливленда" (4:3 ОТ). В предыдущих 6 матчах белорус набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности "+3", пишет Прессбол.
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