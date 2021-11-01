







"Вернусь ли я в "Барселону"? Да, всегда говорил, что хотел бы иметь возможность помогать клубу. Хотел бы когда-нибудь стать техническим секретарем. Не знаю, будет ли это в "Барселоне" или нет. Если есть возможность, я хотел бы снова внести свой вклад, потому что это клуб, который люблю, и хотел бы, чтобы он и дальше продолжал расти и оставаться одним из лучших в мире", - сказал Месси.





10 августа форвард заключил с ПСЖ контракт, пишет ru.oxu.az, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



