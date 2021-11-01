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Белоруски проиграли две встречи бельгийкам в матче Кубка Билли Джин Кинг

Белорусские теннисистки проиграли бельгийкам со счетом 1:2 в первом матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг в Праге, несмотря на победу в парном поединке, сообщает "Прессбол" в понедельник.


В матче группового раунда финального турнира Кубка Билли Джин Кинг белорусская пара Александра Саснович/Вера Лапко обыграли бельгийских оппоненток Кирстен Флипкенс/Элис Мертенс - 6:4, 6:3.

Несмотря на выигрыш в поединке общую победу в матче одержала сборная Бельгии - 2:1, пишет Interfax.by.

Ранее белорусские теннисистки Ирина Шиманович и Александра Саснович проиграли бельгийкам в первом матче Кубка Билли Джин Кинг. Шиманович уступила Грет Миннен со счетом 0:2 (2:6, 2:6). Саснович проиграла Элиз Мертенс - 1:2 (2:6, 6:4, 2:6).


 
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