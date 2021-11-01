Белоруски проиграли две встречи бельгийкам в матче Кубка Билли Джин Кинг

Белорусские теннисистки проиграли бельгийкам со счетом 1:2 в первом матче финального турнира Кубка Билли Джин Кинг в Праге, несмотря на победу в парном поединке, сообщает "Прессбол" в понедельник.