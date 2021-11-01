Арина Соболенко и ее «прекрасная подруга». Фото: соцсети





В последнее время успехами и достижениями белорусских теннисисток можно только гордиться. Действительно - повод есть. Сразу три наших спортсменки входят в топ-100 мирового женского тенниса. 88-ая позиция у Александры Соснович, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко - 27 строчка рейтинга. Ну и информация, которая, словно бальзам для всех, кто неравнодушен к игре с мячом и ракеткой: в обновленном рейтинге WTA Арине Соболенко удалось сохранить свои позиции. Арина сейчас - вторая ракетка мира, которая уступает лишь австралийке Эшли Барти.





Надо сказать, пишет Belarus.kp.ru, что тренировочный процесс, участие в турнирах, утомительные перелеты наши теннисистки умело сочетают с так нужными всем и каждому минутами отдыха и релакса. Фотографии с отдыха нет-нет, да и попадают в соцсети звездных спортсменок.





Не так давно мы писали о Виктории Азаренко: вместе с сыном Лео она проводит время на Багамах, на курорте Олбани. Виктория поделилась совместным с сыном фото, они запечатлены на фоне водопада, на Вике - лаконичный черный раздельный купальник.





Фотография вызвала фурор в соцсети белорусской теннисистки - комментарии типа «мамочка в огне», «всегда в шикарной форме» - щедро сыпались от фолловеров.





А на днях всех любителей женского тенниса порадовала и Арина Соболенко. Действующая вторая ракетка мира сейчас находится в Майами. Доподлинно неизвестно, есть ли в нынешнем плотном графики Арины каждодневные изнуряющие тренировки, но вот время искупаться - есть точно. Фотоподтверждение Арина опубликовала на своей страничке в инстаграм.





Девушки проводят много времени вместе. Фото: соцсети





«Я и моя прекрасная подруга», - так подписала она снимок, на котором две спортивные девушки позируют на фоне чистой и прозрачной воды. Арина, в отличие от Виктории Азаренко, выбрала достаточно закрытый купальник в оттенках зеленого и цвета морской волны. Ее спутница, напротив, в раздельном светлом купальнике с цветочным принтом.





«Прекрасная подруга» - тоже спортсменка, тоже белорусская и тоже теннисистка.Это Ольга Говорцова, обе девушки сейчас в США, вместе отдыхают, вместе ходят на шоппинг, вместе загорают. Кстати, Ольга Говорцова в обновленном рейтинге занимает 136 строчку – это тоже элита мирового женского тенниса.





Фотография белорусских теннисисток уже сейчас получила больше 23 тысяч лайков, ну а комментарии – все как один восхищенные – поклонники Арины и Ольги оставляют, кажется, на всех языках мира – от испанского и французского, до понятное дело, русского.







