Я правильно понимаю, у вас контракт лет на пять с "Шахтером" подписан?

Да ну, нет. Нет такого, чтобы меня прям захомутали. Мы сейчас доиграем сезон, встретимся с руководством, поговорим обо всем. Тогда уже будет какая-то информация.

То есть кто поведет "Шахтер" к Лиге чемпионов — это интрига? 26 декабря я вас приглашаю, это как раз у нас последняя программа перед новым годом.





Давайте, забронируйте мне местечко.





Бронирую. То есть вы нам расскажете, на сколько у вас контракт?





Хорошо.





Все, отлично. И как все-таки вы поведете к Лиге чемпионов "Шахтер".





Хорошо. Только по меню сначала пробежимся.





Если не "Шахтер", то кто?





Сегодня я работаю в Солигорске, на 100 % должен это делать. Делать до последнего дня моего контракта и соглашения. Что будет дальше, опять же, очень тяжело говорить. Конечно, хочется поработать на больших стадионах, там, где 500 камер.





"Барса", кстати…





Жару не люблю, испанский — тяжелый язык, не мое.





Ладно, "Манчестер Юнайтед" берите.





Дождь. Всегда дождь.





Вот, какой вы привередливый!





В принципе, это нормальное желание — работать в хорошем большом чемпионате.





А что в большом чемпионате вас больше завораживает? Может, зарплата?





Нет, зарплата — дело такое. Зарплату можно получать и в совсем небольшом, где нет стадионов.





А вы бы смогли не получать зарплату и работать?





Получают вообще по морде возле магазина, а зарплату зарабатывают. Прежде всего, конечно, удовольствие от работы должно быть. Все-таки профессия и так, на самом деле, тяжелая. Но когда удается достичь какого-то результата с единомышленниками — это большое удовольствие, такой приятный наркотик. Поэтому хочется, чтобы был баланс, — сказал Бага в программе "Неделя" на СТВ, пишет Прессбол.





Фото: СТВ



















