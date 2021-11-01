Алексей Бага пошутил на ТВ: отказался возглавить "Барселону" и "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Шахтера" Алексей Бага порассуждал о будущем и в шуточной форме ответил на вопрос о возможном назначении в "Барселону" или "Манчестер Юнайтед".
Я правильно понимаю, у вас контракт лет на пять с "Шахтером" подписан?
Да ну, нет. Нет такого, чтобы меня прям захомутали. Мы сейчас доиграем сезон, встретимся с руководством, поговорим обо всем. Тогда уже будет какая-то информация.
То есть кто поведет "Шахтер" к Лиге чемпионов — это интрига? 26 декабря я вас приглашаю, это как раз у нас последняя программа перед новым годом.
Давайте, забронируйте мне местечко.
Бронирую. То есть вы нам расскажете, на сколько у вас контракт?
Хорошо.
Все, отлично. И как все-таки вы поведете к Лиге чемпионов "Шахтер".
Хорошо. Только по меню сначала пробежимся.
Если не "Шахтер", то кто?
Сегодня я работаю в Солигорске, на 100 % должен это делать. Делать до последнего дня моего контракта и соглашения. Что будет дальше, опять же, очень тяжело говорить. Конечно, хочется поработать на больших стадионах, там, где 500 камер.
"Барса", кстати…
Жару не люблю, испанский — тяжелый язык, не мое.
Ладно, "Манчестер Юнайтед" берите.
Дождь. Всегда дождь.
Вот, какой вы привередливый!
В принципе, это нормальное желание — работать в хорошем большом чемпионате.
А что в большом чемпионате вас больше завораживает? Может, зарплата?
Нет, зарплата — дело такое. Зарплату можно получать и в совсем небольшом, где нет стадионов.
А вы бы смогли не получать зарплату и работать?
Получают вообще по морде возле магазина, а зарплату зарабатывают. Прежде всего, конечно, удовольствие от работы должно быть. Все-таки профессия и так, на самом деле, тяжелая. Но когда удается достичь какого-то результата с единомышленниками — это большое удовольствие, такой приятный наркотик. Поэтому хочется, чтобы был баланс, — сказал Бага в программе "Неделя" на СТВ, пишет Прессбол.
Фото: СТВ
19:53 01/11/2021
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