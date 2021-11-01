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Источник: Артем Милевский не будет работать в киевском "Динамо"

36-летний экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский, который недавно завершил профессиональную карьеру, не будет работать в киевском клубе.

© Instagram. Артем Милевский

"Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация о возможном трудоустройстве Артема Милевского в клубные динамовские структуры. Информация не подтверждается. От слова "совсем", — пишет канал "Динамо Киев Inside".

Контракт Милевского принадлежал "Динамо" с 2002 по 2013 годы, пишет Прессбол.





 
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