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"Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация о возможном трудоустройстве Артема Милевского в клубные динамовские структуры. Информация не подтверждается. От слова "совсем", — пишет канал "Динамо Киев Inside".





Контракт Милевского принадлежал "Динамо" с 2002 по 2013 годы, пишет Прессбол.



















