Источник: Артем Милевский не будет работать в киевском "Динамо"
36-летний экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский, который недавно завершил профессиональную карьеру, не будет работать в киевском клубе.
© Instagram. Артем Милевский
"Сложно понять, откуда и с какой целью взялась информация о возможном трудоустройстве Артема Милевского в клубные динамовские структуры. Информация не подтверждается. От слова "совсем", — пишет канал "Динамо Киев Inside".
Контракт Милевского принадлежал "Динамо" с 2002 по 2013 годы, пишет Прессбол.
19:22 01/11/2021
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