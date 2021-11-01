







Знаковое событие белорусским поклонникам художественной гимнастики подарил чемпионат мира в Японии. В составе национальной команды отличилась бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Впервые в истории мировой гимнастики белоруска стала лучшей на планете в упражнении с лентой. Нашей соотечественнице в заключительном финале отдельных видов удалось опередить главных фавориток — сестер Авериных. В российской сборной опять, как и на Олимпиаде, начались поиски заговора в стане судейской бригады, но при этом класс исполнения Горносько никто под сомнение не ставил.





Для понимания значимости достижения нужно отметить, что последний раз нероссийская гимнастка-“художница” становилась чемпионкой мира восемь лет назад — тогда, в 2013 году, на высшую ступень пьедестала поднялась украинка Анна Ризатдинова. Что касается белорусской летописи, то Алина смогла повторить достижение Ларисы Лукьяненко 25-летней давности — в 1996-м представительница нашей страны стала чемпионкой мира в упражнении со скакалкой. Помимо золота в ленте, Горносько завоевала на ЧМ-2021 серебро в личном многоборье, а также серебро в упражнении с обручем и бронзу — с мячом, пишет Прессбол.











