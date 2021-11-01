+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сергей Версоцкий о победе Горносько: в России опять начались поиски заговора, но при этом класс нашей спортсменки никто под сомнение не ставил

Журналист газеты "Прессбол" Сергей Версоцкий в ежемесячной рубрике топовых событий коснулся успешного для сборной Беларуси по художественной гимнастике чемпионата мира, где, среди прочего, Алина Горносько выиграла золото в упражнении с лентой.



Знаковое событие белорусским поклонникам художественной гимнастики подарил чемпионат мира в Японии. В составе национальной команды отличилась бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио Алина Горносько. Впервые в истории мировой гимнастики белоруска стала лучшей на планете в упражнении с лентой. Нашей соотечественнице в заключительном финале отдельных видов удалось опередить главных фавориток — сестер Авериных. В российской сборной опять, как и на Олимпиаде, начались поиски заговора в стане судейской бригады, но при этом класс исполнения Горносько никто под сомнение не ставил.

Для понимания значимости достижения нужно отметить, что последний раз нероссийская гимнастка-“художница” становилась чемпионкой мира восемь лет назад — тогда, в 2013 году, на высшую ступень пьедестала поднялась украинка Анна Ризатдинова. Что касается белорусской летописи, то Алина смогла повторить достижение Ларисы Лукьяненко 25-летней давности — в 1996-м представительница нашей страны стала чемпионкой мира в упражнении со скакалкой. Помимо золота в ленте, Горносько завоевала на ЧМ-2021 серебро в личном многоборье, а также серебро в упражнении с обручем и бронзу — с мячом, пишет Прессбол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]