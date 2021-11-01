"Тоттенхэм" объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера
Английский "Тоттенхэм" объявил об увольнении португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, пишет ru.oxu.az, позиции нынешнего главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:3). Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера "Тоттенхэма" рассматриваются соотечественники Санту - наставник "Порту" Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Шахтер" и "Рому". Также в числе претендентов находится итальянец Антонио Конте.
Последним клубом Конте был "Интер". Итальянец тренировал команду с 2019 по 2021 год. С "Интером" Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
18:21 01/11/2021
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