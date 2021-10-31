Председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко написал обращение к руководству футбольного клуба «Островец» с требованием уволить игрока Георгия Читанаву.





Такого еще не бывало, чтобы чиновники требовали увольнения футболиста. Однако, вероятно, Георгий Читанава умудрился оскорбить и одного из самых публичных председателей райисполкомов Брестской области Михаила Баценко.





В чём суть?





Футбольные клубы «Малорита» и «Островец» боролись между собой за выход в первую лигу. Обе команды – лидеры второй лиги в Брестской и Гродненской областях.





Между собой сыграли в итоге также довольно паритетно. Одну игру выиграл «Островец», вторую – «Малорита». По итогу забитые мячи на поле соперника позволили одержать победу в этом противостоянии именно «Островцу».





Игрок же «Островца» Георгий Читанава разразился в своём инстаграм-акаунте оскорблениями в адрес команды «Малорита». Посты Читанавы изобиловали матерными словами, там даже не процитируешь. Подробнее о той ситуации читайте тут





Как известно, председатель Малоритского райисполкома – болельщик местной команды. Михаил Баценко следит за состоянием дел на стадионе, регулярно публикует в своём фэйсбук новости команды.





Еще он известен, как один из самых публичных "мэров" – он активно ведет свою страничку в фэйсбук и отвечает на самые разные вопросы, даже с критикой.





Возможно, кроме него из руководителей исполнительной власти подобной публичностью может похвастаться только Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома, который ведет свой телеграм-канал.





В общем, Михаил Баценко назвал поступок Георгия Читанавы недостойным и опубликовал своё обращение на странице ФК «Островец»:





«Уважаемое руководство футбольного клуба «Островeц»!





С глубоким прискорбием узнал о том, что игрок вашего клуба Георгий Читанава имеет в своей голове некие сексуальные девиации и фантазии о том, что он сделал с городом Малорита. Что характерно, при этом в игре между клубами города Малорита и Островeц данный персонаж не участвовал.





Считаю, что данный поступок недостоин игрока вашего прекрасного клуба.





Говорят, что он нарушил как минимум 7 пунктов контракта своим поведением.





В связи с этим, требую:





Принесение публичных извинений руководством клуба в адрес города Малорита и его жителей.





Расторжение контракта с данным игроком





В случае невыполнения оставляю за собой право обращаться в АБФФ и правоохранительные органы.





Считайте это официальным обращением».





Как известно, “Малорита” еще имеет шансы попасть в первую лигу, и встретиться в следующем году с “Островцом”. Команде нужно одержать победу в противостоянии с пинским “Стэнлесом”. Правда, в первом матче на этих выходных “Малорита” уступила со счетом 1:2. Всё решится в ответном матче.