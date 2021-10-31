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Глава Малориты требует уволить футболиста "Островца". В чем дело?

Околофутбольный скандал вышел на новый уровень.

Председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко написал обращение к руководству футбольного клуба «Островец» с требованием уволить игрока Георгия Читанаву.

Такого еще не бывало, чтобы чиновники требовали увольнения футболиста. Однако, вероятно, Георгий Читанава умудрился оскорбить и одного из самых публичных председателей райисполкомов Брестской области Михаила Баценко.

В чём суть?

Футбольные клубы «Малорита» и «Островец» боролись между собой за выход в первую лигу. Обе команды – лидеры второй лиги в Брестской и Гродненской областях. 

Между собой сыграли в итоге также довольно паритетно. Одну игру выиграл «Островец», вторую – «Малорита». По итогу забитые мячи на поле соперника позволили одержать победу в этом противостоянии именно «Островцу».

Игрок же «Островца» Георгий Читанава разразился в своём инстаграм-акаунте оскорблениями в адрес команды «Малорита». Посты Читанавы изобиловали матерными словами, там даже не процитируешь. Подробнее о той ситуации читайте тут

Как известно, председатель Малоритского райисполкома – болельщик местной команды. Михаил Баценко следит за состоянием дел на стадионе, регулярно публикует в своём фэйсбук новости команды.

Еще он известен, как один из самых публичных "мэров" – он активно ведет свою страничку в фэйсбук и отвечает на самые разные вопросы, даже с критикой. 

Возможно, кроме него из руководителей исполнительной власти подобной публичностью может похвастаться только Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома, который ведет свой телеграм-канал.

В общем, Михаил Баценко назвал поступок Георгия Читанавы недостойным и опубликовал своё обращение на странице ФК «Островец»:

«Уважаемое руководство футбольного клуба «Островeц»!

С глубоким прискорбием узнал о том, что игрок вашего клуба Георгий Читанава имеет в своей голове некие сексуальные девиации и фантазии о том, что он сделал с городом Малорита. Что характерно, при этом в игре между клубами города Малорита и Островeц данный персонаж не участвовал.

Считаю, что данный поступок недостоин игрока вашего прекрасного клуба.

Говорят, что он нарушил как минимум 7 пунктов контракта своим поведением.

В связи с этим, требую:

Принесение публичных извинений руководством клуба в адрес города Малорита и его жителей.

Расторжение контракта с данным игроком

В случае невыполнения оставляю за собой право обращаться в АБФФ и правоохранительные органы.

Считайте это официальным обращением».

Как известно, “Малорита” еще имеет шансы попасть в первую лигу, и встретиться в следующем году с “Островцом”. Команде нужно одержать победу в противостоянии с пинским “Стэнлесом”. Правда, в первом матче на этих выходных “Малорита” уступила со счетом 1:2. Всё решится в ответном матче.
Источник: 1reg.by
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