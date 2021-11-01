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Обновлен рейтинг лучших теннисисток мира. Где оказались беларуски?

Женская теннисная ассоциации обновила рейтинг лучших теннисисток мира, новые данные появились на сайте WTA 1 ноября.

Согласно обновленной информации, 23-летняя беларуская теннисистка Арина Соболенко занимает второе место (6150 баллов) в мировом рейтинге.

У еще одной беларуски Виктории Азаренко 2201 балла – она расположилась на 27-й строчке в списке лучших.

В активе Александры Саснович всего 850 баллов, она опустилась на 88-е место, Ольга Говорцова – на 136-е (567).

Первое место в рейтинге WTA занимает австралийка Эшли Барти (7701), третье – представительница Чехии Барбора Крейчикова (4708).
Источник: BELARUS.KP.RU
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