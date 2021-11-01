Антон Асташевич сыграл свой первый матч в WHL
Калгари Хитмен потерпел домашнее поражение от Ред Дир Ребельс – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) в регулярном чемпионате Западной хоккейной лиги (WHL).
В составе хозяев дебютировал белорусский нападающий Антон Асташевич, минувшим летом выбранный на импорт-драфте CHL во втором раунде под 92-м номером. Антон исполнил 3 броска в створ ворот и завершил встречу с показателем полезности 0.
На днях к Калгари Хитмен присоединился также белорусский защитник Алексей Гарапучик, выбранный на импорт-драфте CHL-2020 под 96-м номером. Но он за канадскую команду еще не играл.
С 8 очками в 9 матчах Калгари Хитмен занимает второе место в Восточной конференции.
Источник: sportarena.by
12:14 01/11/2021
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