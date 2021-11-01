







— Как получилось, что вы возглавили клуб «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги? И почему так быстро ушли?





— Позвонил агент Тедеско и сказал: «Есть вариант во второй лиге, в том же клубе, где работал Доменико. Вспомни его историю, как он быстро взлетел. Хороший проект, президент уже почти подписал контракт с другим кандидатом, но он хочет переговорить с тобой, пообщайся». Мы связались по скайпу, обсуждали очень тонкие детали.





Был уверен, что на этом все и закончится, свяжемся через пару лет. Не хотел уходить из «Кайрата», рассматривал «Эрцгебирге» как вариант на будущее, но в этот же вечер мне набрал агент и сказал, что президент восхищен и готов предложить контракт. Внезапно и неожиданно. Понял, что не могу отказаться. Когда тебе, русскоязычному тренеру, в 33 года предлагают работу главного в одной из сильнейших стран мира, то ты должен рисковать. У меня изначально была такая установка на Германию и Англию.





На эйфории согласился. Не сомневался, что у меня получится. Однако, как показал опыт: есть твоя женщина, а есть не твоя. То, о чем мы говорили с вами: нужны гладиаторы под твою философию. Хотя начали мы очень сильно, отобрав очки у всех трех лидеров турнира — «Шальке», «Нюрнберга» и «Санкт-Паули». Дальше — спад. Не могу сейчас уходить в детали, у нас еще не расторгнут контракт.





— Надолго контракт?





— На 3 года, клуб ведь выку� �л меня из «Кайрата», заплатил неустойку, а потом уволил через 8 туров. Для многих это решение стало непонятным: выкупают тренера, дают длительный контракт и быстро снимают.





— Мне тоже непонятно.





— Не могу ничего сказать. Но мы обсуждали все с семьей, и я не мог не принять это предложение, упустить шанс и потом сожалеть. Главное — сделать правильные выводы. Теперь я четко понимаю, что должен лучше оценивать проект до того, как подпишу договор. В «Кайрате» была любовь, все сошлось, все было идеально. Стали чемпионами и семьей. Даже сейчас мы общаешься с ребятами, потому что очень сблизились за это время. Получилась химия.





— Если вас кто-то захочет пригласить, то нужно договариваться с «Эрцгебирге»?





— Мы обсуждаем с адвокатом и руководством условия расторжения. Надеюсь, что в ближайшее время придем к общему знаменателю и сможем расторгнуть договор, – сказал Шпилевский.





Отметим, что на момент увольнения Шпилевского «Эрцгебирге» занимал последнее место в чемпионате Германии (Д2).