В финале сыграют 12 команд, разбитых на четыре группы. Беларусь попала в группу В вместе с командами Бельгии (1 ноября, 12:30) и Австралии (4 ноября, 12:30).





За Беларусь заявлены Александра Саснович (86-й номер мирового рейтинга), Юлия Готовко (228), Ирина Шиманович (267), Вера Лапко (356) и Лидия Морозова (без рейтинга).





Обе лучшие белорусские теннисистки Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко (27) на финал не заявлены.





В группе А сыграют команды Франция, Россия, Канада; группе С — США, Испания, Словакия; группе D — Чехия, Германия, Швейцария.





Победители групп выйдут в полуфинал.





В командном рейтинге Беларусь занимает 5-е место. Лучшим результатом в турнире является выход в финальный матч в 2017 году.







