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Конор Макгрегор анонсировал свое величайшее возвращение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который сейчас восстанавливается после перелома ноги, анонсировал "величайшее возвращение в истории спорта", об этом он написал в Instagram.


"Спасибо моим врачам и команде за то, что они так помогли мне после операции. Есть над чем работать, но я известен тем, что умею делать работу. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта", – сообщил 33-летний Макгрегор.

Спортсмен 10 июля получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Сразу после боя ирландцу сделали операцию: врачи вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость, а малоберцовую кость зафиксировали пластинами и винтами. До января 2022 года Конор отстранен от боев по медицинским показаниям.
В смешанных единоборствах ирландец одержал 22 победы (из них 19 нокаутом) и 6 раз проигрывал. До боя с Хабибом Нурмагомедовым владел чемпионским поясом в легком весе.
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