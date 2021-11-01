— Три очка. После Гомеля были опасения, что не хватит какого-то настроя, будет расхлябанность – она в какой-то степени была – но, тем не менее, победа – раз. Второе, что ребята, которые не играли или играли мало, сегодня сыграли в составе – тот же Сотников провел сегодня весь матч. Это тоже отрадный факт. В принципе, было опасение, что после такой эмоциональной предыдущей игры будет недонастрой.

— Вы уже стали чемпионами. В чем была мотивация на сегодняшний матч? И в чем она будет на следующие игры?





— Мотивация очень проста: все профессионалы, есть контракты, у всех фамилии на спинах написаны. Есть много легионеров, которые хотят себя в нашем чемпионате проявлять и уезжать дальше. Плюс, есть еще три официальные игры – и только после финального свистка в последнем туре можно уходить в отпуск и думать еще о чем-то, кроме футбола. Вот и вся мотивация. Если ты профессионал, у тебя контракт, я считаю, что этого достаточно, чтобы готовиться к играм, тренироваться, правильно питаться и восстанавливаться, — сказал Бага.





Ранее Шахтер досрочно стал чемпионом Беларуси, обыграв на выезде Гомель. Теперь в активе Горняков 71 балл.





В следующем туре солигорчане примут Слуцк, пишет sportarena.by







