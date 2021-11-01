+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Алексей Бага: «Мотивация? Все профессионалы, есть контракты, у всех фамилии на спинах написаны»

Главный тренер Шахтера Алексей Бага подвел итоги победе над Минском (3:0) в перенесенном матче 16-го тура высшей лиги. Отметим, Горняки забили один мяч в середине первого тайма и два после перерыва.

— Три очка. После Гомеля были опасения, что не хватит какого-то настроя, будет расхлябанность – она в какой-то степени была – но, тем не менее, победа – раз. Второе, что ребята, которые не играли или играли мало, сегодня сыграли в составе – тот же Сотников провел сегодня весь матч. Это тоже отрадный факт. В принципе, было опасение, что после такой эмоциональной предыдущей игры будет недонастрой.
 
Вы уже стали чемпионами. В чем была мотивация на сегодняшний матч? И в чем она будет на следующие игры?

— Мотивация очень проста: все профессионалы, есть контракты, у всех фамилии на спинах написаны. Есть много легионеров, которые хотят себя в нашем чемпионате проявлять и уезжать дальше. Плюс, есть еще три официальные игры – и только после финального свистка в последнем туре можно уходить в отпуск и думать еще о чем-то, кроме футбола. Вот и вся мотивация. Если ты профессионал, у тебя контракт, я считаю, что этого достаточно, чтобы готовиться к играм, тренироваться, правильно питаться и восстанавливаться, — сказал Бага. 

Ранее Шахтер досрочно стал чемпионом Беларуси, обыграв на выезде Гомель. Теперь в активе Горняков 71 балл.

В следующем туре солигорчане примут Слуцк, пишет sportarena.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]