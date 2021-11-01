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Минское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

Минское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву" (Уфа) в матче КХЛ в воскресенье.

Хоккеисты минского "Динамо" проиграли со счётом 3:5 (2:2, 0:1, 1:2).

Напомним, матч проходил на "Минск-Арене" необычно. Он будет посвящен Хэллоуину, болельщики в праздничных костюмах смогли попасть на матч бесплатно. Да и сами игроки проявили инициативу - в масках из сериала "Игра в кальмара". Фото: "Динамо" Минск"
БП
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