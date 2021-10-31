







Поединок пройдет на "Минск-Арене" и начнется в 17.10. Он будет посвящен Хэллоуину, болельщики в праздничных костюмах смогут попасть на матч бесплатно.





"Игра в кальмара" — корейский сериал, пишет Прессбол, который стал самым популярным за всю историю стримингового сервиса Netflix, собрав 111 млн зрителей за месяц.









Фото: "Динамо" Минск"



















