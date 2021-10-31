Игроки минского "Динамо" приехали на матч с "Салаватом Юлаевым" в масках из сериала "Игра в кальмара"
Игроки минского "Динамо" приехали на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" в масках из сериала "Игра в кальмара".
Поединок пройдет на "Минск-Арене" и начнется в 17.10. Он будет посвящен Хэллоуину, болельщики в праздничных костюмах смогут попасть на матч бесплатно.
"Игра в кальмара" — корейский сериал, пишет Прессбол, который стал самым популярным за всю историю стримингового сервиса Netflix, собрав 111 млн зрителей за месяц.
Фото: "Динамо" Минск"
17:55 31/10/2021
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