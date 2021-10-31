Владимир Ерменков (vk.com)





В нынешнем сезоне Ерменков сыграл за «Металлург» 10 матчей и записал на свой счет 6 (2+4) баллов. Также защитник выступал за фарм-клуб «волков» в высшей лиге – 4 матча, 5 (2+3) очков.