«Металлург» расторг контракт с защитником, его призвали в армию
Жлобинский «Металлург» расторг контракт с защитником Владимиром Ерменковым (2000) в связи с призывом хоккеиста на срочную военную службу, передает официальный сайт клуба.
Владимир Ерменков (vk.com)
В нынешнем сезоне Ерменков сыграл за «Металлург» 10 матчей и записал на свой счет 6 (2+4) баллов. Также защитник выступал за фарм-клуб «волков» в высшей лиге – 4 матча, 5 (2+3) очков.
16:53 31/10/2021
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