Бенефису Артема Милевского – 11 лет

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков вспоминает, что 31 октября 2010 г. мариупольский «Ильичевец» пережил настоящий Хэллоуин: 11 лет назад в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в ворота гостей залетело 9 сухих мячей. А сама игра стала лучшей в динамовской футболке для Артема Милевского.





«Вам шарфик «Газиантепспора», о, прекрасный выбор! Милевский!» – местный продавец сувениров в турецком курортном поселке Бельдиби приветливо улыбался и был способен поддержать предметный разговор на тему мастерства нашего форварда, пишет Sport.ua. Парень даже не удивился, что меня заинтересовал фан-атрибут весьма скромного клуба, а не кого-то из признанных турецких грандов. Однако это было уже в 2013 году, когда, простите за игру слов, по большому счету большой футбол для уроженца Минска закончился. Он уже, что называется, разворачивался, чтобы ехать в противоположную от ярмарки сторону. А за несколько лет до этого было все по-другому…





Трогательный круг почета Артема Милевского в перерыве матча «Динамо» (Киев) – «Днепр-1» подвел черту под игровой карьерой этого неординарного игрока. Отныне Артем Милевский будет радовать глаз ценителя футбола своим изысканным мастерством разве что во время игр ветеранов. Естественно, что когда идет из большого футбола такая неординарная личность, то обозреватели, болельщики, коллеги по футбольному цеху припоминают наиболее яркие моменты карьеры ньюсмейкера. И разве что очень уж ленивый не написал о голах Артема «Реалу» и «Барселоне», деклассирование «Спартака», в котором немалую роль сыграл именно Миля, послематчевый издевательский пенальти швейцарцам на немецком мундиале.





Менее симпатизирующие Артему респонденты припомнили конфликты и скандалы с его участием (особенно педалируя тему отношений Милевского с Блохиным), некоторые без устали цитировали самого Милю или людей из футбольной среды, высказывающихся о нем. А вот самый фееричный матч Артема – игру, в которой он отличился четырежды и в которой в то же время «Динамо» одержало самую крупную победу в официальных матчах в своей истории, – почему-то почти не вспоминают. Тем не менее, то достижение стало своеобразным Эверестом в динамовской карьере Артема.





Фанатский люд стекался тогда на динамовский стадион с уверенностью в победе своих любимцев. Однако на то, что она будет настолько убедительной, не надеялся никто. Собственно, мысли о побитии собственного рекорда наибольших побед в чемпионатах страны (в далекие 1970-е одесский «Черноморец» пропустил в столице Украины в календарном матче восемь, не сподобившись поразить ворота соперников хотя бы раз) появились у болельщиков столичной команды еще в конце первого тайма, когда киевляне отгрузили в ворота соперников 6 безответных мячей. С началом второго тайма надежды приобрели реальные очертания. А в течение последней десятиминутки матча по стадиону уже катилась волна эксклюзивного (ни до, ни после такого не было) скандирования: «Де-сять, де-сять!» Кстати, один из тогдашних наставников киевлян Валерий Зуев отдельно отметил яростную поддержку в той игре киевской торсиды и ее роль в достижении рекордного счета.

















Но все-таки тот вечер – это, прежде всего, бенефис Артема Милевского. Собственно, все голы Артем забивал правой ногой, но на любой вкус: в жесткой борьбе с защитником после фланговой передачи, после выхода один на один, изысканным попаданием в цель с линии штрафной почти в девятку, бильярдным ударом с весьма острого угла. Он словно поставил перед собой цель продемонстрировать в той игре все свои достоинства как форварда! А Елена Христофоровна Гуц с особенным вдохновением объявила о 4-м голе Артема в той игре, тепло поздравив динамовца. Да и песня Софии Ротару, включенная на стадионе после этого голевого достижения Артема, что называется, подчеркнула футбольно-болельщицкую тему: «Одна любов – на все життя!» Сразу после 4-го забитого Милевским гола голеадора заменили. Почему-то уверен, что в противном случае на четырех голах он бы в тот вечер не остановился. Между первым и четвертым голами динамовского форварда в той игре минуло каких-то полчаса.





Порог нулевых и 2010-х гг., вероятно, самый лучший период игровой карьеры уроженца Минска. В конце нулевых он неоднократно становился лучшим футболистом Украины по разным версиям, был лучшим бомбардиром чемпионата Украины-2009/10, существенно помогал сборной нашей страны. В дальнейшем результативность Артема постепенно падала, но он смог продемонстрировать свое умение отдавать голевые передачи, снискав славу неэгоистичного форварда. Как по мне, именно игровой неэгоизм (чего греха таить, крайне редко наблюдается эта черта у нападающих) и был определяющим качеством Артема на поле. А некоторые обозреватели даже высказывали мысль: может, стоит амплуа Алиева и Милевского поменять – того, кто мощно бьет, сделать нападающим, а мастера голевых передач – полузащитником. Как бы то ни было, а все осталось, как было. Напрасно или?





Фото Динамомания





По окончании Артемом карьеры игрока можно, конечно, иронизировать над фразами вроде «Ушла эпоха!» Однако не так уж и богато нынешнее время яркими футбольными личностями в наших широтах, чтобы нам было до иронизирования. Собственно, не каждого футболиста уважили приглашением на официальные торжества, посвященные 30-летию украинской независимости, а Миля таким образом был отмечен. Эпоха – не эпоха, но из большого футбола ушел человек, который иногда дарил настоящее наслаждение футбольным гурманам. И от этого щемит болельщицкую душу. Искренне надеюсь на то, что прощальный шоу-матч Артема состоится!







