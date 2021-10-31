



«Он был так невероятно стабилен в течение последних трех лет, в этом смысле он лучше всех», - считает тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.





Не только тренер так считает: директор Оливер Кан заявил, что Левандовски «в течение многих лет устанавливал эталон для нападающих по всему миру».





Это справедливая оценка, учитывая, что уроженец Варшавы забил наибольшее количество голов во всех соревнованиях в пяти лучших лигах Европы за последние три года.





Но не только в Мюнхене утверждают, что он лучший. Звезда «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне – соперник за награду в этом году – заявил, что сам он выбрал бы Левандовского.





«Если бы мне пришлось выбирать лично, я бы посмотрел результаты двух лет, потому что у нас не было победителя [в прошлом году]», - сказал бельгиец. «Я бы выбрал Левандовского за то, что он творил в последние два года. Он забивал голы, выигрывал трофеи с «Баварией». Я выбираю его».





Все помнят, как Лева упустил шанс выиграть в 2020 году после того, как премия была отменена. Тогда он был в лучшей форме своей жизни, и помог «Баварии» достичь исторического успеха, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок Германии и Суперкубок УЕФА. В феврале состоится Клубный чемпионат мира по футболу — шанс выиграть еще один трофей.





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И нападающий также стал первым человеком, выигравшим континентальный требл, а также лучшим бомбардиром в каждом соревновании, забив 34 гола в 31 матче Бундеслиги, шесть в пяти играх в кубке и 15 за 10 матчей в Лиге чемпионов. С такой статистикой не поспоришь.





Но «Золотой мяч» 2021 года должен быть вручен тому, кто добился успеха в последнем году. Тут Лева может номинироваться в качестве лучшего бомбардира Европы в сезоне 2020/21, забив 41 гол за 29 игр в Бундеслиге и побив 49-летний рекорд Герда Мюллера.





На его счету самое большое количество голов в высшем европейском дивизионе в 2021 календарном году.





Вообще, на его счету рекордное число голов в этом сезоне.





Никто не забил больше за клуб и сборную в 2021.





Он забивал в 19 матчах подряд, установив новый рекорд «Баварии».





Победа со счетом 4:0 над «Бенфикой» означает, что Левандовски стал первым игроком, выигравшим 19 матчей Лиги чемпионов подряд. Он также не смог забить только в трех из них, отметившись в общей сложности 25 раз. Пять голов он забил в этом сезоне — ему на это потребовалось три матча.





«Это мечта — попытаться выиграть этот трофей, потому что я знаю, как это трудно. Особенно для игрока не из большой футбольной страны».





Несмотря на свои достижения, Левандовски скромничает и указывает на одноклубников, которые помогли ему продвинуться так далеко: «У меня есть хороший шанс выиграть, и я благодарен, что был включён. Мои достижения с ребятами — то, почему можно даже надеяться на победу».





Единственное поражение в Европе за последние два с небольшим сезона произошло, когда Левандовски получил травму, что само по себе является редким случаем. Вполне возможно, что ПСЖ и не победил бы, если бы поляк играл.





Бывший тренер Левандовского Юрген Клопп недавно прокомментировал тот факт, что, по-видимому, нужно выиграть самые большие трофеи, чтобы получить Золотой мяч. Если это так, то Жоржиньо – игрок года УЕФА — будет считаться главным претендентом. Но есть и мнение, что итальянец не может считаться лучшим даже в «Челси», не то что Европе.





Левандовски — лучший игрок своего клуба и страны. Он остается рекордным бомбардиром Польши, с которой забил девять мячей в 11 матчах в этом году, в том числе три на Евро-2020.





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«Я ведь приехал из «маленькой страны», где не так много игроков высшего уровня», - сказал Левандовски, поднимая европейскую Золотую бутсу. «Нам приходится проделывать более тяжелую работу, чем игрокам из футбольных стран».





Получать такие награды — редкий подвиг для кого-то за пределами одной из европейских или южноамериканских футбольных держав. Джордж Веа в 1995 году - единственный победитель, не приехавший с одного из этих континентов, в то время как только хорват Лука Модрич в 2018 году сумел положить конец гегемонии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.





Без этих двоих не было бы никаких споров о том, что Левандовски был одним из лучших в мире за последние несколько лет. Он наконец-то получил признание в декабре прошлого года, когда был назван лучшим игроком ФИФА среди мужчин, но этого мало — нужен и Золотой мяч.



