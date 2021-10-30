Илья Соловьев (facebook.com)









«Прилетели мы в Канаду 13 сентября — как раз за два дня до старта сборов. Каких-то серьезных проблем с переездом не испытали. У нас все было: COVID-тесты, вакцины, канадские визы. Почему говорю «мы» и во множественном числе? Дело в том, что я полетел в Канаду с женой. К сожалению, такой возможности не было, чтобы сначала приехал я, освоился, а затем спустя определенное время приехала и она. Мы не успели сделать американскую визу, поэтому «Калгари согласился помочь и привез нас обоих.





Поселили нас в отеле, который находится в десяти минутах езды от тренировочной базы, в самом центре города. К слову, в гостинице жили еще несколько ребят из команды, пишет Еlarushockey.com





На мой взгляд, я был в хорошей форме, но проблема в другом: слишком поздно прилетели в Канаду. Вот если бы побыть здесь недельку перед стартом кэмпа, привыкнуть ко всему, пройти акклиматизацию, тогда, скорее всего, проявил бы себя лучше.





Потому что первые несколько дней после приезда спать ложился в семь вечера, а просыпался в пять утра по местному времени, иногда даже раньше. Спать дальше смысла не было, так как сон и так получался больше девяти часов. Включали с женой телик, смотрели их передачи, затем шли на завтрак. Дальше по плану была тренировка.





«Калгари не принимал участие в турнире проспектов, но было два спарринга с «Эдмонтоном, в котором сыграли в основном молодые парни. Первый [спарринг], мне кажется, я не очень хорошо провел. Возможно, сказался длительный перелет и акклиматизационные дела. Второй отыграл значительно лучше. Сам это чувствовал, да и тренеры об этом сказали.





После этих матчей сомнения относительно попадания в основной кэмп Калгари были, но я верил и надеялся, что оставят в команде.





Затем нас разделили на три группы. В первой занимались те, кто сразу поедет в фарм. Во второй — те, кто может закрепиться в главной команде. Ну а в третьей [группе] работала основа. Я чаще всего занимался в той, в которой парни могут закрепиться, хотя, наверное, дня за четыре до моего отъезда нас всех перемешали. Поэтому провел несколько тренировок с основой Калгари. Например, с Миланом Лучичем удалось даже в одном звене сыграть. Еще сильно впечатлил Эндрю Манджапане. По каким-то мелочам чувствовалось, что это большие профессионалы. Вроде бы идет простая передачка на тебя, но люди так ее отдают, что руки приходится все время держать в напряжении. Не сказал бы, что сильно переживал в такие моменты. Волнение если и было, то только первые пару дней сбора. Просто старался выкладываться на максимум, показать себя.





Однако сыграть в выставочном матче основной команды так и не удалось. Не знаю, почему не дали шанс… Об этом нужно спрашивать у главного тренера, менеджера. Понятное дело, обидно! Я не разговаривал с ними на эту тему, пообщались только перед отправкой в «Стоктон». Сказали, что нужно продолжать работать, и что будут следить за моей игрой в фарме. Это были больше напутственные слова. По правде говоря, я понимал, что это мой первый год в команде, я низкий раунд драфта, поэтому сейчас шансы минимальны. Чего мне не хватило? Ай, я не думал об этом. Стараюсь жить сегодняшним днем, иначе, если постоянно загоняться, рассуждать на такие темы — почему не подошел, чего не хватило — можно вообще сойти с ума и закончить с хоккеем. Нужно постоянно становиться лучше, и со временем все придет, если будешь хорошо тренироваться.





Мне остается только продолжать работать, это начало пути, я еще осваиваюсь. Надо всегда биться до конца, до последнего. Пока тебе конкретно не скажут: «Парень, извини, ты не готов здесь играть». И то, даже в таком случае нельзя прощаться с мечтой. Можно и нужно искать другие варианты и думать, что я еще вам покажу, я еще вернусь. Сколько примеров, когда хоккеисты в зрелом возрасте дебютировали в НХЛ и выступали вполне успешно.





То, что «Калгари отправил меня в фарм, — это стимул, толчок для дальнейшего роста. Грубо говоря, это такой пинок под зад, что нужно тренироваться в два раза больше, уделять внимание мелочам. Тем более, если буду проявлять себя в АХЛ, скажем, регулярно набирать очки или хорошо играть, не проваливаться, блокировать много бросков, могут ведь и в главную команду вернуть.





С другой стороны, по «Стоктону» тоже пока нет ясности: работаю, стараюсь, но остаюсь вне заявки. Езжу с парнями на игры. Вот сегодня победили со счетом 6:2, сейчас приехали в другой город, скоро спать пойдем. В АХЛ команды часто передвигаются ночью. Завтра у нас следующая игра, вернее уже даже сегодня, если считать по местному времени. Кстати, расстояния между городами тут небольшие, все рядом. Прошлая игра была в Сан-Диего, летели туда из Стоктона на самолете. В другой город, который находится на пути к Стоктону, поехали уже на автобусе. И вернемся домой тоже на автобусе».





Разница между Калгари и Стоктоном? В Канаде было прохладно, когда я улетал. Сюда прилетел — температура под 35 градусов, пальмы растут — как будто на курорте нахожусь. Мне комфортнее, когда на улице градусов 20. Не очень люблю жару, тяжело ее переношу. Ну а если выбирать между жарой и холодом, пусть лучше будет холодно :). Что касается бытовых моментов, то в Америке и Канаде все примерно одинаково. Только цены разные и валюта. В Калгари, конечно, все дороже. Канада вообще сама по себе дорогая страна.





В АХЛ другой хоккей, если сравнивать с КХЛ. Здесь больше столкновений, много борьбы, к тому же бросают почти из любых позиций. В КХЛ — как бы лучше выразиться — более спокойный, более красивый хоккей.





Сложно сказать, полезнее ли провести сезон в АХЛ, чем в КХЛ. Но все равно с чего-то начинать нужно. Егор Шарангович тоже ведь не сразу попал в НХЛ. По-моему, он два сезона отыграл в АХЛ, потом был период в минском «Динамо». Есть ощущение, что он взял все полезное из каждой лиг и сформировался как хоккеист».



