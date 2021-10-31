







Даже тот факт, пишет ru.oxu.az, что на одной из центральных улиц Берна (Германия) расположен офис UIAA (Международный союз альпинистских ассоциаций), объединяющий 88 федераций и организаций из 76 стран, не влияет на мнение людей, настаивающих на второй версии.





Разобраться в этом вопросе читателям газеты "Каспий" попытается самый титулованный альпинист в истории Азербайджана Исрафил Ашурлы, награжденный за заслуги перед Отечеством медалью "Терегги". Он - покоритель горы Канченджанга (8 586 м), семи высочайших вершин планеты (Килиманджаро, Косцюшко, Эльбрус, Аконкагуа, Мак-Кинли, Эверест и Винсон) и Северного полюса, член клуба "Снежный барс", в который входят исключительно альпинисты, побывавшие на главных вершинах бывшего СССР.





"Ошибочно относить альпинизм к экстриму, потому что экстрим подразумевает наличие незримой границы, заступ за которую приводит к трагедии", - считает И.Ашурлы.





- "Заступ за незримую границу приводит к трагедии" - разве эти слова не об альпинизме?





- Основой основ альпинизма во все времена считалась безопасность при восхождении. У нас существует понятие страховки, защищающей альпиниста при срыве. Всегда работаешь в связке с партнером, который поможет в непредвиденной ситуации.





Согласен, альпинизм - это пребывание на высоте, подчас несовместимой с жизнью. Там случаются камнепады, сходы лавин. Тем не менее в горы мы идем не только с целью покорить вершину, но и чтобы благополучно вернуться. Это основная составляющая моего понимания альпинизма.





- Альпинизм зачастую называют философским видом спорта. Почему?





- Хороший вопрос… Ты один, вдали от цивилизации, наедине с собой. Постоянно происходит некий внутренний диалог, преодоление себя - не только физическое, но и моральное. А еще альпинизм называют философским видом спорта - по той простой причине, что нельзя прийти и поболеть за любимую команду. И телекартинку с соревнований вы не увидите, то есть отсутствует эффект присутствия. В нашем случае все совершается постфактум, мы возвращаемся из экспедиции и делимся впечатлениями.Привозим фотографии, иногда фильмы. Кому не лень, пишет что-нибудь в блоге. Но большую часть пережитого, несомненно, альпинист оставляет внутри себя самого.





- Ну, все не так уж и плохо. Существуют ведь трансляции с турниров по скалолазанию и ледолазанию. Это ведь ближайшие "родственники" альпинизма?





- Совершенно верно, спортивное лазание, ледолазание, скайраннинг - дисциплины, отпочковавшиеся от альпинизма. Их уже можно назвать сугубо спортивными, так как для проведения соревнований в некоторых из них вообще не требуются горы. Все происходит в городе, на искусственном рельефе. Приходи и смотри на здоровье в реальном времени. Альпинизм же многогранен - это синтез упомянутых дисциплин. Хороший альпинист должен быть силен и в ледолазании, и в скалолазании, будучи адаптированным к высоте, при необходимости совершать быстрые восхождения и спуски.





- Меня всегда интересовал вопрос: функционируют ли на высоте обычные фотоаппараты, или существуют специальная техника?





- Работают, просто надо стараться держать в тепле аккумуляторы, чтобы не сели. Многие экономят на весе и берут компакт-камеры. В 2005 году мне несказанно повезло: я стал первым азербайджанцем, высадившимся в Антарктиде. Понимая, какие невиданные красоты могут ждать меня в пути, я понабрал всевозможной фототехники общим весом аж 11 килограммов! (смеется)





Очень уж хотелось поделиться с друзьями видами "края белого безмолвия". Там, кстати, тоже есть горы, высочайшая из которых - массив Винсона. Но во время восхождения мы попали в страшный шторм, и товарищи буквально умоляли не брать лишний груз.





- Насколько я понимаю, лишний груз - помеха?





- Чем легче поклажа, тем меньше сил тратится на восхождение.





- Возможна ли ситуация, при которой погодные условия не позволяют фотографировать?





- Да, и довольно часто.





- А как же альпинисту доказать, что он был на вершине?





- Грубо говоря, каждый второй будет выходить в непогоду на маршрут, а потом рассказывать, что достиг вершины, но метель не позволила сделать фото. Ну или скажет:мол, потерял агрегат в пути.





- Есть такое понятие "слово альпиниста", и ему принято доверять...





- Существует некий кодекс чести, который ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Альпинист, единожды уличенный во лжи, уже не в состоянии восстановить свою репутацию. Это касается каждого, вне зависимости от достижений и регалий. Мне известны имена нескольких именитых альпинистов, которые когда-то были уличены во лжи.





Не зазорно не достичь вершины - зазорно солгать. Как-то взошел я в одиночку на пик Победы. Погода - хуже не придумаешь, дальше 10 метров не видно не зги, ни о каком панорамном снимке и речи быть не могло. Но мне повезло найти контрольный тур, рядом с которым я обнаружил металлическую капсулу.





- И вы положили туда свою записку?





- В том-то и дело, что не удалось мне ничего написать, условия были крайне неподходящие. На счету была каждая минута, и я, забрав капсулу, пустился в обратный путь. Намеревался предъявить ее как свидетельство того, что побывал на вершине легендарной горы.