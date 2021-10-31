Альпинизм: командный вид спорта или экстрим-хобби?
Альпинизм... Споры относительно того, можно ли считать данное увлечение сотен тысяч людей командным видом спорта, или правильнее классифицировать его как экстрим-хобби с неоправданно высоким уровнем риска для жизни, идут уже не первое столетие.
Даже тот факт, пишет ru.oxu.az, что на одной из центральных улиц Берна (Германия) расположен офис UIAA (Международный союз альпинистских ассоциаций), объединяющий 88 федераций и организаций из 76 стран, не влияет на мнение людей, настаивающих на второй версии.
Разобраться в этом вопросе читателям газеты "Каспий" попытается самый титулованный альпинист в истории Азербайджана Исрафил Ашурлы, награжденный за заслуги перед Отечеством медалью "Терегги". Он - покоритель горы Канченджанга (8 586 м), семи высочайших вершин планеты (Килиманджаро, Косцюшко, Эльбрус, Аконкагуа, Мак-Кинли, Эверест и Винсон) и Северного полюса, член клуба "Снежный барс", в который входят исключительно альпинисты, побывавшие на главных вершинах бывшего СССР.
"Ошибочно относить альпинизм к экстриму, потому что экстрим подразумевает наличие незримой границы, заступ за которую приводит к трагедии", - считает И.Ашурлы.
- "Заступ за незримую границу приводит к трагедии" - разве эти слова не об альпинизме?
- Основой основ альпинизма во все времена считалась безопасность при восхождении. У нас существует понятие страховки, защищающей альпиниста при срыве. Всегда работаешь в связке с партнером, который поможет в непредвиденной ситуации.
Согласен, альпинизм - это пребывание на высоте, подчас несовместимой с жизнью. Там случаются камнепады, сходы лавин. Тем не менее в горы мы идем не только с целью покорить вершину, но и чтобы благополучно вернуться. Это основная составляющая моего понимания альпинизма.
- Альпинизм зачастую называют философским видом спорта. Почему?
- Хороший вопрос… Ты один, вдали от цивилизации, наедине с собой. Постоянно происходит некий внутренний диалог, преодоление себя - не только физическое, но и моральное. А еще альпинизм называют философским видом спорта - по той простой причине, что нельзя прийти и поболеть за любимую команду. И телекартинку с соревнований вы не увидите, то есть отсутствует эффект присутствия. В нашем случае все совершается постфактум, мы возвращаемся из экспедиции и делимся впечатлениями.Привозим фотографии, иногда фильмы. Кому не лень, пишет что-нибудь в блоге. Но большую часть пережитого, несомненно, альпинист оставляет внутри себя самого.
- Ну, все не так уж и плохо. Существуют ведь трансляции с турниров по скалолазанию и ледолазанию. Это ведь ближайшие "родственники" альпинизма?
- Совершенно верно, спортивное лазание, ледолазание, скайраннинг - дисциплины, отпочковавшиеся от альпинизма. Их уже можно назвать сугубо спортивными, так как для проведения соревнований в некоторых из них вообще не требуются горы. Все происходит в городе, на искусственном рельефе. Приходи и смотри на здоровье в реальном времени. Альпинизм же многогранен - это синтез упомянутых дисциплин. Хороший альпинист должен быть силен и в ледолазании, и в скалолазании, будучи адаптированным к высоте, при необходимости совершать быстрые восхождения и спуски.
- Меня всегда интересовал вопрос: функционируют ли на высоте обычные фотоаппараты, или существуют специальная техника?
- Работают, просто надо стараться держать в тепле аккумуляторы, чтобы не сели. Многие экономят на весе и берут компакт-камеры. В 2005 году мне несказанно повезло: я стал первым азербайджанцем, высадившимся в Антарктиде. Понимая, какие невиданные красоты могут ждать меня в пути, я понабрал всевозможной фототехники общим весом аж 11 килограммов! (смеется)
Очень уж хотелось поделиться с друзьями видами "края белого безмолвия". Там, кстати, тоже есть горы, высочайшая из которых - массив Винсона. Но во время восхождения мы попали в страшный шторм, и товарищи буквально умоляли не брать лишний груз.
- Насколько я понимаю, лишний груз - помеха?
- Чем легче поклажа, тем меньше сил тратится на восхождение.
- Возможна ли ситуация, при которой погодные условия не позволяют фотографировать?
- Да, и довольно часто.
- А как же альпинисту доказать, что он был на вершине?
- Грубо говоря, каждый второй будет выходить в непогоду на маршрут, а потом рассказывать, что достиг вершины, но метель не позволила сделать фото. Ну или скажет:мол, потерял агрегат в пути.
- Есть такое понятие "слово альпиниста", и ему принято доверять...
- Существует некий кодекс чести, который ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Альпинист, единожды уличенный во лжи, уже не в состоянии восстановить свою репутацию. Это касается каждого, вне зависимости от достижений и регалий. Мне известны имена нескольких именитых альпинистов, которые когда-то были уличены во лжи.
Не зазорно не достичь вершины - зазорно солгать. Как-то взошел я в одиночку на пик Победы. Погода - хуже не придумаешь, дальше 10 метров не видно не зги, ни о каком панорамном снимке и речи быть не могло. Но мне повезло найти контрольный тур, рядом с которым я обнаружил металлическую капсулу.
- И вы положили туда свою записку?
- В том-то и дело, что не удалось мне ничего написать, условия были крайне неподходящие. На счету была каждая минута, и я, забрав капсулу, пустился в обратный путь. Намеревался предъявить ее как свидетельство того, что побывал на вершине легендарной горы.
12:34 31/10/2021
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