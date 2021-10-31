— В Беларуси спорт не вне политики. Но надеюсь, постепенно наше олимпийское движение будет иметь преимущество над политическими процессами, — высказалась Сафронова.





Ей предлагали, пишет Еврорадио, подписать провластное письмо спортсменов, вспоминает Сафронова.





— Дали текст, сказали: прочитай, если согласна, подпиши. Я прочитала и сказала: Спасибо, до свидания. (…) Я попала в список "Иуд Беларуси" — список людей, которых нельзя брать на работу или рекомендовано уволить. После этого у меня сомнений не возникало, что возвращаться домой опасно.