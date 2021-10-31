+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Чемпионка Ольга Сафронова: в Беларуси спорт — не вне политики

Чемпионка Беларуси по конному спорту Ольга Сафронова в интервью проекту "Максимально" высказалась о своём видении текущего положения дел со спортом в стране:

Чемпионка Ольга Сафронова: в Беларуси спорт — не вне политики
Ольга Сафронова / Getty Images
— В Беларуси спорт не вне политики. Но надеюсь, постепенно наше олимпийское движение будет иметь преимущество над политическими процессами, — высказалась Сафронова.

Ей предлагали, пишет Еврорадио, подписать провластное письмо спортсменов, вспоминает Сафронова.

— Дали текст, сказали: прочитай, если согласна, подпиши. Я прочитала и сказала: Спасибо, до свидания. (…) Я попала в список "Иуд Беларуси" — список людей, которых нельзя брать на работу или рекомендовано уволить. После этого у меня сомнений не возникало, что возвращаться домой опасно.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]