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Клопп о Гвардиоле: Для меня он лучший тренер в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, кого считает лучшим тренером в мире на данный момент.

 
 
"Для меня это Пеп, но я даже не знаю, можно ли считать это какой-то истиной. С его командами просто трудно играть. Я? Нет, конечно, нет. Я знаю свои слабые места, знаю, что создает мне проблемы. Кроме того, что значит быть лучшим тренером? Я сам этого точно не знаю. Без моих помощников рядом со мной я был бы никем", — сказал Клопп Sky Sports, пишет football.by.
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