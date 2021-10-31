







Аверина показала результат 108.400 балла. Белорусская гимнастка Алина Горносько стала второй, ее итоговая оценка 105,300 балла. Третье место заняла сестра победительницы Арина Аверина - 103.200 балла.





Белоруска получила 27,400 балла за упражнение с булавами, за упражнение с лентой - 22,850, за упражнение с обручем - 27,150, за упражнение с мячом - 27,900.





Таким образом, пишет Interfax.by, Дина Аверина впервые в истории стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд россиянки Евгении Канаевой, которая является 17-кратной чемпионкой.





23-летняя Аверина выиграла пятое "золото" на текущем чемпионате мира. Ранее она стала первой в соревнованиях с обручем, мячом, булавами, а также в командном выступлении.

Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также трехкратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.















