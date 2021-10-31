Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Российская "художница" Дина Аверина в субботу выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира, который проходит в японском городе Китакюсю. Копилка белорусской команды пополнилась серебром.
Аверина показала результат 108.400 балла. Белорусская гимнастка Алина Горносько стала второй, ее итоговая оценка 105,300 балла. Третье место заняла сестра победительницы Арина Аверина - 103.200 балла.
Белоруска получила 27,400 балла за упражнение с булавами, за упражнение с лентой - 22,850, за упражнение с обручем - 27,150, за упражнение с мячом - 27,900.
Таким образом, пишет Interfax.by, Дина Аверина впервые в истории стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд россиянки Евгении Канаевой, которая является 17-кратной чемпионкой.
23-летняя Аверина выиграла пятое "золото" на текущем чемпионате мира. Ранее она стала первой в соревнованиях с обручем, мячом, булавами, а также в командном выступлении.
Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также трехкратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
09:48 31/10/2021
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