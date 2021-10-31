Генсек БЛС: в прыжках с трамплина в Беларуси молодая команда. Самому старшему Матвею Хотько сейчас 12 лет
Генеральный секретарь Белорусского лыжного союза Александр Гребнев рассказал, как в стране развиваются прыжки с трамплина.
Фото skisport.ru
"В прыжках на лыжах с трамплина у нас молодая команда. Самому старшему — Матвею Хотько — 12 лет. Но на соревнованиях в России и Польше он почти всегда попадает в тройку сильнейших.
Успешно выступают его товарищи по команде — Ева Бедрицкая, Максим Маслаков, Иван Шавель, Дарья Жемчужная и ее сестра Мария. Словом, подрастает поколение, которое с большой долей вероятности представит страну на предстоящих зимних Олимпиадах в прыжках с трамплина", — пишет Прессбол со ссылкой на "Минск-Новости".
09:22 31/10/2021
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