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БАТЭ — в топ-10 европейских клубов по числу вратарей-воспитанников, которые играют в высших дивизионах

Борисовский БАТЭ входит в топ-10 европейских клубов по количеству вратарей-воспитанников в высших дивизионах.

БАТЭ — в топ-10 европейских клубов по числу вратарей-воспитанников, которые играют в высших дивизионах
Рейтинг составила Исследовательская группа Международного Центра спортивных исследований.

БАТЭ воспитал восемь вратарей, у которых есть опыт выступлений в высших дивизионах. Лидирует в рейтинге "Аякс", в активе которого 10 голкиперов-воспитанников, пишет Прессбол.
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