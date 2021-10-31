БАТЭ — в топ-10 европейских клубов по числу вратарей-воспитанников, которые играют в высших дивизионах
Борисовский БАТЭ входит в топ-10 европейских клубов по количеству вратарей-воспитанников в высших дивизионах.
Рейтинг составила Исследовательская группа Международного Центра спортивных исследований.
БАТЭ воспитал восемь вратарей, у которых есть опыт выступлений в высших дивизионах. Лидирует в рейтинге "Аякс", в активе которого 10 голкиперов-воспитанников, пишет Прессбол.
08:53 31/10/2021
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