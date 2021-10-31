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Екатерина Карстен: очень благодарна Беларуси, ведь именно благодаря поддержке государства сумела добиться своих побед

Двукратная олимпийская чемпионка в гребле Екатерина Карстен рассказала, по чему в Беларуси скучала, когда жила в Германии.



Вы долго жили и тренировались в Германии. По чему больше всего скучали на чужбине?

По земле. По людям. По салу с огурцом. По хлебу. По Родине, в общем, во всех ее проявлениях.

Вам есть с чем сравнивать, скажите: в Беларуси хорошие условия для занятий спортом?

Очень хорошие! Создано все, что необходимо. На всех уровнях, от начального до профессионального. Построено два профессиональных канала, в Бресте вообще превосходный: и плавательный зал, и гребной, и бассейн, и столовая, и гостиница, и медицинское сопровождение, и тренажерка… Спортсмены, заметьте, за это не платят — платят им: зарплаты, стипендию… Только работай, прогрессируй и побеждай.

А что бы вы посоветовали молодому поколению?

Идти к своей цели и не отвлекаться на глупости. Мечтать, не требовать всего и сразу. Сейчас много спортсменов думают о материальном: дайте мне денег, и я стану чемпионом! А должно быть наоборот: стань — и получишь заслуженную награду.

Год назад вы одной из первых подписали открытое письмо спортивных деятелей страны к международной общественности. Что для вас Родина и патриотизм?

Я очень благодарна Беларуси, ведь именно благодаря поддержке государства сумела добиться своих побед. Поступало много предложений сменить гражданство, звали в Германию, в Швейцарию, в Россию… В Германии вообще обещали все‑все‑все, но я даже подумать не могла, чтобы предать страну, выступала только под родным белорусским флагом. Ни разу об этом не пожалела. Не жалею и сейчас, — цитирует Карстен "СБ".
Источник: Прессбол
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