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Алина Горносько завоевала еще одну медаль на ЧМ по художественной гимнастике

Алина Горносько завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

Алина Горносько завоевала еще одну медаль на ЧМ по художественной гимнастике
фото: БелТА
Напомним, ранее Горносько завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой. Кроме того, в упражнении с обручем она поднялась на вторую ступень пьедестала, а в композиции с мячом стала третьей. Другая белорусская гимнастка, Анастасия Салос, стала бронзовой медалисткой в упражнениях с булавами.

Белорусская команда гимнасток заняла третье место в групповом многоборье, пишет Смартпресс.
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