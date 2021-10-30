Напомним, ранее Горносько завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой. Кроме того, в упражнении с обручем она поднялась на вторую ступень пьедестала, а в композиции с мячом стала третьей. Другая белорусская гимнастка, Анастасия Салос, стала бронзовой медалисткой в упражнениях с булавами.



