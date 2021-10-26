



Этот сезон получился довольно успешным для белорусского пляжного футбола. Вы впервые завоевали серебро Евролиги. Чувствуете отклик на родине?

В основном родственники и друзья поздравили. А так не замечал, чтобы нас кто-то восхвалял. У нас в стране нет такой популярности пляжного футбола, как в России.





Вам удается совмещать занятия пляжным футболом с работой. А чем занимаетесь в свободное от спорта время?

Я работаю в фирме по установке и ремонту домофонов. Многие коллеги, наверное, даже не знают, что я играю в пляжный футбол за сборную. Правда, в этом сезоне все лето шли турниры, так что приходилось отпрашиваться. С апреля почти не появлялся, буду заново привыкать. Начальство относится с пониманием, хотя и не всегда (улыбается), — цитирует Новикова mundialito.ru.



