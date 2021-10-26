Oops! Игрок минского "Динамо" и сборной Беларуси рассказал, как совмещает пляжный футбол и основную работу
Евгений Новиков: работаю в фирме по установке домофонов. Коллеги даже не знают, что играю за сборную по пляжному футболу
Этот сезон получился довольно успешным для белорусского пляжного футбола. Вы впервые завоевали серебро Евролиги. Чувствуете отклик на родине?
В основном родственники и друзья поздравили. А так не замечал, чтобы нас кто-то восхвалял. У нас в стране нет такой популярности пляжного футбола, как в России.
Вам удается совмещать занятия пляжным футболом с работой. А чем занимаетесь в свободное от спорта время?
Я работаю в фирме по установке и ремонту домофонов. Многие коллеги, наверное, даже не знают, что я играю в пляжный футбол за сборную. Правда, в этом сезоне все лето шли турниры, так что приходилось отпрашиваться. С апреля почти не появлялся, буду заново привыкать. Начальство относится с пониманием, хотя и не всегда (улыбается), — цитирует Новикова mundialito.ru.
11:34 30/10/2021
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