+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Oops! Игрок минского "Динамо" и сборной Беларуси рассказал, как совмещает пляжный футбол и основную работу

Евгений Новиков: работаю в фирме по установке домофонов. Коллеги даже не знают, что играю за сборную по пляжному футболу


Этот сезон получился довольно успешным для белорусского пляжного футбола. Вы впервые завоевали серебро Евролиги. Чувствуете отклик на родине?
В основном родственники и друзья поздравили. А так не замечал, чтобы нас кто-то восхвалял. У нас в стране нет такой популярности пляжного футбола, как в России.

Вам удается совмещать занятия пляжным футболом с работой. А чем занимаетесь в свободное от спорта время?
Я работаю в фирме по установке и ремонту домофонов. Многие коллеги, наверное, даже не знают, что я играю в пляжный футбол за сборную. Правда, в этом сезоне все лето шли турниры, так что приходилось отпрашиваться. С апреля почти не появлялся, буду заново привыкать. Начальство относится с пониманием, хотя и не всегда (улыбается), — цитирует Новикова mundialito.ru.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]