Противостоял белорусу канадский тяжеловес Дастин Джойнсон.

После трехраундового поединка судьи посвятили совещанию 15 минут и в результате отдали белорусу победу по баллам.





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Таким образом, к настоящему времени Грищенко в Оne Сhampionship идет с пятью победами и является главным претендентом на чемпионский пояс организации в супертяжелом весе.

Сам спортсмен после боя с Джойнсоном рассказал Sputnik, что он сейчас в двух шагах от престижного титула.

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Ранее Грищенко выступал в греко-римской борьбе, но осенью 2019 года у него обнаружили допинг. Свою вину спортсмен отрицал и заявил, что его "подставили". Тем не менее, дорога в олимпийский спорт на четыре года оказалась закрыта, его дисквалифицировали. Грищенко начал тренироваться по смешанным единоборствам и дебютировал в октябре прошлого года.



