Белорус Грищенко выиграл пятый бой на турнире ММА в Сингапуре
Белорусский боец смешанных единоборств Кирилл Грищенко провел пятый победный бой на турнире по ММА Оne Сhampionship в Сингапуре, сообщает Sputnik.
Противостоял белорусу канадский тяжеловес Дастин Джойнсон.
После трехраундового поединка судьи посвятили совещанию 15 минут и в результате отдали белорусу победу по баллам.
© Оne Сhampionship
Таким образом, к настоящему времени Грищенко в Оne Сhampionship идет с пятью победами и является главным претендентом на чемпионский пояс организации в супертяжелом весе.
Сам спортсмен после боя с Джойнсоном рассказал Sputnik, что он сейчас в двух шагах от престижного титула.
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Ранее Грищенко выступал в греко-римской борьбе, но осенью 2019 года у него обнаружили допинг. Свою вину спортсмен отрицал и заявил, что его "подставили". Тем не менее, дорога в олимпийский спорт на четыре года оказалась закрыта, его дисквалифицировали. Грищенко начал тренироваться по смешанным единоборствам и дебютировал в октябре прошлого года.
10:14 30/10/2021
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