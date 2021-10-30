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Белорус Грищенко выиграл пятый бой на турнире ММА в Сингапуре

Белорусский боец смешанных единоборств Кирилл Грищенко провел пятый победный бой на турнире по ММА Оne Сhampionship в Сингапуре, сообщает Sputnik.

Противостоял белорусу канадский тяжеловес Дастин Джойнсон.
После трехраундового поединка судьи посвятили совещанию 15 минут и в результате отдали белорусу победу по баллам.

© Оne Сhampionship

Таким образом, к настоящему времени Грищенко в Оne Сhampionship идет с пятью победами и является главным претендентом на чемпионский пояс организации в супертяжелом весе.
Сам спортсмен после боя с Джойнсоном рассказал Sputnik, что он сейчас в двух шагах от престижного титула.

Сменил профиль

Ранее Грищенко выступал в греко-римской борьбе, но осенью 2019 года у него обнаружили допинг. Свою вину спортсмен отрицал и заявил, что его "подставили". Тем не менее, дорога в олимпийский спорт на четыре года оказалась закрыта, его дисквалифицировали. Грищенко начал тренироваться по смешанным единоборствам и дебютировал в октябре прошлого года.
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