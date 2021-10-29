



"На данный момент я взял для себя паузу до декабря. Конечно, это я так планирую, но все может поменяться в зависимости от обстоятельств. После ухода из "Ротора" предложения были, но сейчас я более взвешенно подхожу к выбору клуба — тут главное не ошибиться. После того, с чем я столкнулся в "Роторе", мне тяжело сказать, рассмотрю ли предложение из России. Теперь я понимаю, что в следующий раз надо очень хорошо подумать, с кем ты будешь работать и как будут выстраиваться ваши отношения. Потому что бывают случаи, когда люди, которые находятся возле клубов, вмешиваются в твою работу и попросту влияют на нее. Как было в том же "Роторе".



