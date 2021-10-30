Игорь Стасевич, Шахтер. Фото: пресс-служба Шахтера





Хавбек Шахтера Игорь Стасевич является самым титулованным действующим футболистом высшей лиги Беларуси.





На днях 36-летний игрок взял десятое чемпионство в карьере. Также в его активе пять побед в Кубке Беларуси и еще столько же в Суперкубке.





Напомним, зимой полузащитник сменил БАТЭ на Шахтер. В текущем сезоне Стасевич сыграл 18 матчей в высшей лиге, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами, п ишет sportarena.by





Также по ходу карьеры Игорь защищал цвета Волги, Гомеля и минского Динамо.





Следующий матч Шахтер проведет в воскресенье против Минска. Начало игры — в 14:30.