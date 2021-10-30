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Стасевич — самый титулованный действующий футболист высшей лиги Беларуси

На днях полузащитник взял десятое чемпионство.

Игорь Стасевич, Шахтер. Фото: пресс-служба Шахтера

Хавбек Шахтера Игорь Стасевич является самым титулованным действующим футболистом высшей лиги Беларуси.

На днях 36-летний игрок взял десятое чемпионство в карьере. Также в его активе пять побед в Кубке Беларуси и еще столько же в Суперкубке.

Напомним, зимой полузащитник сменил БАТЭ на Шахтер. В текущем сезоне Стасевич сыграл 18 матчей в высшей лиге, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами, пишет sportarena.by

Также по ходу карьеры Игорь защищал цвета Волги, Гомеля и минского Динамо.

Следующий матч Шахтер проведет в воскресенье против Минска. Начало игры — в 14:30.
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