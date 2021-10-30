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FIS официально сократила дистанцию спринта на Олимпийских играх

Международная федерация лыжных видов спорта официально сократила спринтерскую дистанцию у мужчин на Олимпийских играх-2022 с 1850 до 1500 метров.

Решение касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что мужской и женский спринт пройдут по одной трассе.

Решение принято по инициативе Норвегии и сыграет на руку скандинавским лыжникам и командам, имеющим спринтерские группы.

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. Спринтерские гонки пройдут 8 февраля, командный спринт — 16-го числа, пишет pressball.by
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