Решение касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что мужской и женский спринт пройдут по одной трассе.





Решение принято по инициативе Норвегии и сыграет на руку скандинавским лыжникам и командам, имеющим спринтерские группы.





Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу. Спринтерские гонки пройдут 8 февраля, командный спринт — 16-го числа, пишет pressball.by



