Многие болельщики не терпят футбольные клубы, которые за счет чужих денег быстро поднялись на вершину. «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», например, презрительно называют денежными мешками. Однако в мире толстосумов пополнение: английский «Ньюкасл Юнайтед» продан Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.





Поэтому можно потихоньку готовиться к «сорокам» в Лиге чемпионов и на вершине АПЛ. Все ли так просто? Onlíner - о том, как радикально может измениться футбольный клуб после многомиллионных вливаний.





«Ньюкасл» — новый центр футбольной силы?

В последние недели новость о покупке английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии стала одной из самых обсуждаемых в мире футбола. За английский клуб саудиты выложили 300 млн фунтов. Фонд Саудовской Аравии считают богатейшим частным фондом мира. А возглавляет его наследный принц Мухаммед ибн Салман.





Но саудиты гарантировали Премьер-лиге, что наследный принц не будет вмешиваться в управление клубом. А руководить «Ньюкаслом» будет якобы только инвестфонд и миноритарные акционеры. Нарушения этих договоренностей могут привести к отстранению директоров от управления.





Состояние фонда, который завладел английским клубом, превышает 300 млрд фунтов — космические деньги. Для сравнения: состояние шейха Мансура, которому принадлежит «Манчестер Сити», составляет более 23 млрд фунтов. У фонда Qatar Sports Investements, который владеет ПСЖ, возможности скромнее — всего 6,5 млрд фунтов. Похоже, в достаточно скромную английскую команду приходят огромные финансы.





Уже бывшему владельцу «Ньюкасла» Майку Эшли клуб принадлежал с 2007 года. За это время «сороки» ничего особого не достигали и вылетали из АПЛ. Фанаты «черно-белых», мягко говоря, не жаловали Эшли и ждали, когда бизнесмен продаст клуб. Теперь многие поклонники «Ньюкасла» ликуют и верят, что «сороки» перестанут бороться за выживание или лидерство в середине турнирной таблицы.





Кстати, «Ньюкасл» нельзя назвать командой, которая появилась на ровном месте только благодаря щедрости арабских богачей. Клуб существует с 1892 года. «Черно-белые» четырежды побеждали в чемпионате Англии. Правда, в последний раз это случилось в сезоне 1926/1927. Также команда из Ньюкасла шесть раз выигрывала кубок страны и еще семь раз уступала в финале. Еще в коллекции трофеев «Ньюкасла» можно отыскать Кубок ярмарок и Кубок Интертото.





Очередной проблеск в результатах команды случился в 90-х. Тогда «сороки» два раза подряд брали серебро чемпионата, играли в финалах Кубка и Суперкубка Англии. Сейчас, после смены владельца, фанаты «Ньюкасла» наверняка начали грезить не только об английских трофеях, но и о выступлении в Лиге чемпионов.





Игрушки богачей превратились в бизнес

Если завтра какой-нибудь инвестфонд или состоятельный бизнесмен захочет вложить огромные деньги в «Барселону», «Арсенал» или хотя бы «Боруссию Дортмунд», то такой подход будет понятен. Ведь вполне нормально тратиться на известный бренд, который давно и у всех на слуху.





Другое дело — инвестировать сотни миллионов в «Сандерленд», «Сассуоло» или «Атлетик Бильбао». Этот шаг может удивить многих. Сюжет с «Ньюкаслом» — что-то сродни попытке удивить. Средний клуб, пусть и с историей, не хватал звезд, боролся за выживание, вылетал из АПЛ и возвращался, но тут наступает поворотный момент.





Сегодня в приобретении футбольных команд нет ничего необычного. Правда, когда-то зарубежные инвесторы покупали клубы с целью раскрутки своего имени, выхода на местный рынок или для развлечения, в которое не жалко было вбрасывать большие порции денег. Поначалу спортивные команды не являлись таким уж прибыльным делом, скорее — воронкой, в которую уходили финансы.





Но со временем коммерциализация футбола стала неизбежной. Например, в Англии рецепт получения прибыли из футбола разрабатывали с начала девяностых: повышали стоимость телетрансляций и билетов, привлекали рекламодателей из-за рубежа, преобразовывали клубы в глобальные бренды, которые могут быть привлекательны не только для англичан.





Позже, когда стоимость телевизионных контрактов сильно возросла, а клубы стали более рационально подходить к расходам, успешный маркетинг дал свои плоды. Футбольные команды оказались ближе к выгодному бизнесу, чем к затратному развлечению. Теперь мало кто хочет сорить деньгами, покупая звезд футбола. Владельцы клубов смотрят на свои активы как на бизнес-проекты.





Европейские футбольные команды давно приковывают взгляды восточных и американских инвесторов. Покупка Романом Абрамовичем «Челси» в 2003 году — один из наиболее ярких и обсуждаемых в свое время примеров. Российский бизнесмен спас «синих» от разорения, выплатил долги клуба и вложился в покупку дорогих игроков.





Сейчас коллективы из той же АПЛ принадлежат богачам из США, Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Арабских Эмиратов и других стран. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «МанСити» и другие известные бренды попали в руки восточных и американских хозяев в течение последних 10—15 лет. Но большинство владельцев вкладываются в спортивные проекты, чтобы со временем извлечь дивиденды. Таковы веяния современного футбола.





Шейх Мансур и его футбольный денежный мешок

Нет ничего необычного в частном клубе с богатым владельцем, который старается рационально использовать свои финансы. Таких команд достаточно, но мало кому интересно считать деньги финансового середняка. Совсем другая история с клубами, которые болельщики презрительно называют денежными мешками.





Как правило, так отзываются о посредственных командах, которые смогли взлететь только после того, как в них влили сумасшедшие даже по меркам спорта деньги. Скажи «денежный мешок» применительно к футболу — и искушенный поймет, о ком речь. В первую очередь так клеймят «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Эти клубы при желании могут себе позволить приобретать футболистов с любым трансферным ценником, не думая про обоснованность трат.





Но до появления зарубежных инвесторов и ПСЖ, и «МанСити» не представляли собой что-то особенное. Их не считали грандами даже по меркам своих чемпионатов. Эти клубы не являлись силой, стабильно претендующей на все трофеи и титулы.





Что было у «Манчестер Сити» до прихода арабского инвестора? Команда, основанная в 1880 году, дважды становилась чемпионом страны (последний раз — в 1968 году). Еще горожане четыре раза выигрывали Кубок Англии (последний раз — в 1969-м). В 1970-м «небесно-голубым» покорился Кубок обладателей кубков.





А затем в «Сити» наступил период упадка. Команда ни на что не претендовала, вылетала из высшего английского дивизиона и возвращалась туда снова. Клуб копил долги и никого не интересовал, кроме своих болельщиков.





Все изменилось в 2008 году, когда 90% акций «горожан» купила инвестиционная группа Abu Dhabi United Group (ADUG), которую возглавлял арабский шейх Мансур бен Зайд Аль Нахайян. Из нескольких вариантов шейх Мансур выбрал для покупки именно «Сити». Команда приглянулась шейху по нескольким причинам. «МанСити» был клубом с многолетней историей и новым стадионом с большой прилегающей территорией. К тому же Мансур хотел купить заурядный клуб, будущие успехи которого стали бы ассоциироваться со щедростью инвестора.





«Небесно-голубые» стали преобразовываться на глазах. В команду приходили статусные и известные игроки, которые меняли облик клуба. Новый владелец не скупился на трансферы. За несколько лет шейх потратил на «Сити» более миллиарда фунтов — аномальная сумма. С 2008 года клуб выбросил на одни только трансферы рекордные 2,02 млрд евро. Это больше любой другой команды в мире.





На продажах «Сити» заработал всего около 600 млн. Но трансферы никогда не были для «горожан» приоритетным способом заработка. Поэтому манчестерцев упрекают в искусственном раздутии бюджета, незаконных сделках и нарушениях финансового фейр-плей. С 2011 по 2021 год клуб шейха Мансура совершил 130 трансферов, за 59,2% которых приходилось платить.





Но и заработок «Сити» начиная с 2008 года постоянно растет. А нынешний состав команды стоит более одного миллиарда евро. После появления больших бюджетов результаты клуба кардинально изменились. Уже в 2012-м «горожане» выиграли АПЛ, а после еще четыре раза становились чемпионами Англии. Помимо этого, команда выиграла два Кубка и три Суперкубка Англии, а еще — шесть Кубков Английской футбольной лиги.





Правда, в еврокубках у «горожан» не очень ладится. Многие даже злорадствуют, что не все можно купить за деньги, и судьба издевается над денежным мешком. В нынешнем году «Манчестер Сити» спустя годы мучений впервые дошел до финала Лиги чемпионов, но трофей не выиграл.





Однако в плане трат для клуба нет ничего или почти ничего невозможного. А для шейха Мансура «Манчестер Сити» больше чем актив: английский клуб стал первым в огромной футбольной империи City Football Group, в которую входят одиннадцать команд на пяти континентах.





Миллиарды евро ради европейского триумфа

Чем был французский «Пари Сен-Жермен» до покупки клуба катарской компанией? «Красно-синие» всего два раза выигрывали внутренний чемпионат и восемь раз Кубок страны. В сезоне 1994/1995 парижане дошли до полуфинала Лиги чемпионов, в 96-м завоевали Кубок обладателей кубков УЕФА, а в 2001-м — Кубок Интертото.





До появления на парижском горизонте инвестора «красно-синие» выигрывали медали чемпионата, брали Кубки, но все эти достижения были локальными. Тем более к сезону 2010/2011 ПСЖ оказался в долгах, поэтому в светлое будущее верилось с трудом.





Но 2011 год все изменил. Руку помощи «красно-синим» протянула компания Qatar Sports Investments, которая для начала выкупила 70% акций клуба, а потом и оставшиеся 30%. Инвесторы ликвидировали дефицит бюджета клуба и вернули долги, суммарно потратив на это около 50 млн евро.





После денежной инъекции ПСЖ быстро стал самым богатым клубом Франции и одним из самых богатых в мире. Парижане начали активно скупать именитых игроков и проворачивать громкие трансферы. Это повлекло серьезные проблемы с соблюдением финансового фейр-плей. Но парижский клуб с его инструментарием решения вопросов разбирался со всеми проблемами.





В нынешнем году ПСЖ вошел в десятку самых дорогих клубов мира по версии Forbes (клуб оценили в 2,5 млрд долларов). В мае 2021-го стоимость состава ПСЖ оценивалась в 828,95 млн евро. В сезоне 2014/2015 парижский клуб впервые после громадных инвестиций вышел в плюс. Позже прибыль фиксировалась еще в трех сезонах.





Всем известно, что бюджет ПСЖ — бездонная бочка. Но в позапрошлом сезоне французский клуб в рейтинге Deloitte занимал седьмое место в мире по заработку (годовой доход составил 541 млн евро). Почти половина выручки клуба — деньги, полученные благодаря коммерческим контрактам.





После появления большого бюджета «Пари Сен-Жермен» стал безоговорочным лидером во Франции и тяжеловесом по европейским меркам. Хотя у многих до сих не поворачивается язык называть парижский клуб европейским грандом. Но с сезона 2011/2012 ПСЖ в чемпионате Франции не опускался ниже второй строчки и семь раз брал титул. А еще сюда можно добавить шесть Кубков страны и восемь подряд выигранных Суперкубков.





Так достаточно конкурентный французский чемпионат стал турниром одной команды. Но владельцы ПСЖ не скрывали своих европейских аппетитов и откровенно заявляли, что бюджет «красно-синих» раздувается ради более глобальной цели — Лиги чемпионов.





Конкуренты парижан по Лиге 1 лишь изредка поднимают голову при богатом гегемоне, правда, деньги пока не помогли ПСЖ победить в ЛЧ. Наивысшее достижение клуба — финал в 2020-м. Так что к самой заветной мечте инвесторы и их миллиарды пока не пришли.





Не только бизнес, но и личное

Ни в «Манчестер Сити», ни в ПСЖ, ни в «Ньюкасл» восточные толстосумы не пришли просто так. У инвестиций — свои интересы. Не раз говорилось, что манчестерская и парижская команды — пиар-машины, которые работают на имидж Арабских Эмиратов и Катара соответственно. Шейх Мансур вкладывался в футбольный клуб, чтобы «рекламировать» свой народ.





Сюжет покупки ПСЖ национальным фондом Катара еще более лихой. Сообщалось, что в свое время президент Франции Николя Саркози, глава УЕФА Мишель Платини и председатель фонда эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани вошли в сговор. Мол, Катар выигрывает заявку на ЧМ-2022, а катарский фонд купит ПСЖ и создаст свой канал. Мотивацию катарцев «продвигать» Катар в мир тоже можно понять.





Ситуация с «Ньюкаслом» не менее деликатная. Напомним, что клуб приобрел Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, председателем которого является наследный принц Мухаммед ибн Салман.





К наследному принцу есть серьезные претензии. Дело в похищении и убийстве на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. А еще — в преследовании диссидентки и активистки Люджейн аль-Хазлюль. В 2014 году ее на два месяца посадили в тюрьму за вождение автомобиля. В 2017-м аль Хазлюль без всяких объяснений снова оказалась за решеткой, где находится без связи с родственниками и адвокатом.





Поэтому в покупке «Ньюкасла» видятся политические мотивы. Предполагается, что саудиты приобрели команду, чтобы реабилитироваться и заработать для себя определенные очки. Поэтому инвестфонду удалось заполучить в собственность английский клуб не с первой попытки.





У расчетливых щедрых жителей востока есть и другие причины, чтобы зайти в АПЛ, так что спортивный интерес здесь не на первом месте.





Что касается спортивной стороны вопроса, то мы все увидим в ближайшее время. Навскидку можно сказать, что заурядный «Ньюкасл» может быстро стать ровней денежным мешкам с восточным капиталом.