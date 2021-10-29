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Роналду в пятый раз станет отцом - в ожидании близнецов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджиния Родригес готовятся стать родителями.


Об этом звездный футболист поделился на своей странице в Instagram.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви - мы не можем дождаться встречи с ними", - написал Роналду.

Пол двойняшек пока неизвестен.

Отметим, что у 36-летнего нападающего двое сыновей, Криштиану и Матео, а также две дочери Ева и Алана, пишет hru.oxu.az
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