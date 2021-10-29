Белоруски завоевали бронзу в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике
Белорусские спортсменки Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко заняли третье место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Судьи оценили выступление белорусок в 85,4 баллов. Золото завоевали представительницы России (88,35), серебро досталось команде Италии (86).
Состязания проходят в японском Китакюсю.
Напомним, ранее белоруска Алина Горносько завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой. Кроме того, в упражнении с обручем она поднялась на вторую ступень пьедестала, а в композиции с мячом стала третьей.
Другая белорусская гимнастка, Анастасия Салос, стала бронзовой медалисткой в упражнениях с булавами.
Источник: smartpress.by
15:40 29/10/2021
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