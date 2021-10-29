Судьи оценили выступление белорусок в 85,4 баллов. Золото завоевали представительницы России (88,35), серебро досталось команде Италии (86).





Состязания проходят в японском Китакюсю.





Напомним, ранее белоруска Алина Горносько завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой. Кроме того, в упражнении с обручем она поднялась на вторую ступень пьедестала, а в композиции с мячом стала третьей.





Другая белорусская гимнастка, Анастасия Салос, стала бронзовой медалисткой в упражнениях с булавами.