В последнее время кажется — хотя бы судя по количеству болельщиков, заполняющих трибуны в Бресте, — что за гандболом в стране следит считанная горстка граждан. А уж в минуты, вернее говоря — серии, поражений их число и вовсе стремится к нулю.





Тем не менее пройти мимо череды лигочемпионских неудач белорусского флагмана не удается при всем желании. Они приобрели на старте этого сезона систематический характер.





На групповом этапе мешковцы потерпели шесть поражений в шести матчах — одно другого… позорнее.





И вообще не видно света в конце тоннеля. Равно как и не понятно, в чем прелесть существования команды в нынешнем виде, когда ее пресс-служба рапортует, что целый десяток человек вызываются в национальные сборные разных стран, в чемпионате страны коллектив с берегов Буга не знает конкурентов, а на еврокубковой арене раз за разом оказывается в неловком положении.





Ну да ладно. Пока же, откликаясь на безвольное фиаско в домашнем поединке против норвежского "Эльверума", поговорим о частностях. Из которых, впрочем, складывается общая неутешительная картина. Одна мелочь, другая — и все вкупе свидетельствует о глубоком кризисе сильнейшего мужского гандбольного клуба Беларуси.





Отвратительная реализация семиметровых





Расшифровывать тут, наверное, ничего не нужно. Коллега Даниэля Гордо из Норвегии даже фактически не использовал такую распространенную для их цеха опцию, как смена кипера на гандбольные "пенальти". Все потому, что белорусских исполнителей и не требовалось пытаться перехитрить — они успешно делали это с собой сами.





У Никиты Вайлупова не получалось вовсе, у Максима Баранова — кое-как. Но в целом эпизодические позитивные нюансы мало на что влияли — с реализацией у мешковцев был полный непорядок. Причем прежде всего — у отечественных игроков. Проблема не одного дня, между прочим, она переходит из одного поединка в другой.

Отсутствие всякого желания





В матче запомнилось парадоксальная мизансцена: с каким старанием возвращался на собственную площадку после гола ли, после неудачного броска линейный соперника Эндре Лангаас. Вернее, даже поражало иное: насколь высока мотивация этого гандболиста и как плевать ему на выступавший уже с первых минут пот на лбу — что и говорить, очевидный животик ему мешал изрядно.





Вместе с тем это диссонировало с рвением конкурентов. Точнее говоря, их отсутствием. Особенно с отрицательной стороны проявлял себя в этом смысле Владимир Враньеш. Семь заброшенных мячей — естественно, здорово, однако не индульгенция от абсолютного нежелания отрабатывать в обороне.





Слабая тренерская работа





Премного критики, будучи у брестского руля, заслуживал Маноло Каденас. Доставалось его предшественнику и преемнику соответственно Сергею Бебешко и Раулю Алонсо. Однако Гордо и на их фоне за значительно менее продолжительный отрезок работы в Беларуси стал объектом справедливой обструкции. Влиять на игру подопечных у него не получается ровным счетом никак в ключевые моменты. Ведь итоговый пассив в каждом из проигрышных матчей не назовешь постыдным — "-8", "-6" трижды по "-3" и "-1".





Более того, порой и тайм-ауты вроде бы берутся специалистом вполне вовремя — вот только внести кардинальные улучшения не получается. И вот еще: тайм-аут, взятый соперником, — это еще и шанс сделать своевременные внушения своим парням для тебя. На деле же получается тенденциозная реальность: пауза, которую запрашивает тренерский штаб противника, — почти гарантия его последующего рывка. Удался он в концовке и "Эльверуму" — после счета 24:25.





Контрактные гарантии ряда легионеров на будущий сезон





Сразу трое иностранцев, представляющих нынче мешковский клуб, уже обзавелись, что называется, почвой под ногами на следующий сезон. Речь про Сташа Скубе, Яке Малуса и Ивана Пешича. Кто-то раньше, как Скубе и Пешич, кто-то позже, как Малус, нашли себе трудоустройство по ходу текущего чемпионата, являясь еще представителями брестской команды.





В целом неоспоримо, что Скубе — один из лидеров коллектива, берущий на себя значимую бомбардирскую нагрузку. На определенных отрезках геройствует в воротах Пешич. Однако, если в целом, претензии есть к каждому. И как знать, быть может, все трое демонстрировали бы большую самоотдачу, если бы были в меньшей степени уверены в собственном будущем.









***





В результате — абсолютно худший старт мешковцев в Лиге чемпионов. И это при том, что после жеребьевки почти всеми подчеркивалось, как с нею брестчанам повезло: мол, есть один фаворит в октете — "Киль", а с остальными, дескать, можно бороться. Не отрицаем: эпизодами белорусская команда и правда боролась. Вот только в компании с такими соперниками к седьмому туру подходить без очков вовсе непозволительно, какие бы трудности и непредвиденные обстоятельства тебя ни сопровождали.





Конечно, мы не упомянули о травмах. Не так давно вернулся в строй упомянутый вратарь Пешич. Малус, Пачовски, Будейко, Сельвесюк — не всех из них назовешь стилеобразующими гандболистами, однако и они не были из-за разных повреждений помощниками для команды на протяжении большего числа матчей. Безусловно, суженная ротация, изрядная нагрузка, выпадающая на долю тех, кто на своих позициях не имеет качественных сменщиков, — тоже причины, тянущие Брест ко дну.





Но не к такому же дну, где снизу уже некому стучать. Похоже, о том, чтобы выйти в плей-офф, речь уже не идет…







