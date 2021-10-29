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Белорус, который рвется в премьер-лигу, выбыл из строя до конца года

Полузащитнику Кириллу Капленко из-за травмы ноги пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

22-летний игрок взят в аренду "Оренбургом" у "Зенита" до конца сезона-2021/22.
 
Опорник имеет двойное гражданство -- белорусское и российское. Это младший брат Никиты Капленко, который тоже выступает в ФНЛ - в рядах "Волгаря", который замыкает таблицу. 

А вот "Оренбург", напротив, ее возглавляет. В команде Марцела Лички, помимо Капленко-младшего, выступают наши Михаил Сиваков и Юрий Ковалев, а также чемпион Беларуси в составе брестского "Динамо" Джоэль Фамейе и Абдулайе Диалло, до переезда в "Оренбург" выступавший в обеих командах Бреста.
Источник: football.by
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