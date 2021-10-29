



Вы пришли в женский футбол в 2007 году, на дворе 2021-й. Как менялось за эти годы отношение родителей, чьи дочери потенциально могли прийти заниматься, как говорят и поныне, совсем не женским видом спорта?





Могу говорить про Могилев. Важнее всего — создание спецклассов, только они дают реальный импульс в развитии детей, их футбольном становлении. Я выпустил три, поэтому знаю, о чем говорю. И вот когда тебе нужно убедить маму — а в 90 процентах случаев говоришь именно с ней, — что у ее дочери есть потенциал, тогда нужно проявить все свое обаяние и смекалку. Все-таки смена школы... То есть родители осознают, что их детей будут готовить как профессионалов. Группа начальной подготовки — другое, развиваются двигательный фон и активность ребенка, поэтому набрать деток туда в Могилеве не проблема. К тому же в спецклассе упор делается на тренировки, поэтому хочешь не хочешь успеваемость становится хуже. Еще момент: девчонку из хорошей семьи в футбол затянуть тяжело. В основном — из малоимущих семей. Тогда мама охотно идет навстречу, особенно если ребенок не один. Не забывайте, женщина любит ушами, поэтому и в беседах с матерями тот же подход, что и с девчонками. И когда слышишь фразу: "Ладно, как решит Даша, так и будет", — все, дело в шляпе. С детьми же легко договорюсь, пишет Прессбол.











