Про карьеру Салаха напишут в египетских школьных учебниках
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах пользуется популярностью у себя на родине в Египте. Про нападающего можно будет прочитать в школьных учебниках английского языка в его стране.
Школьники узнают разные факты из биографии талантливого футболиста. Дети должны понять, что в жизни нужно ставить перед собой серьезные задачи и успешно их реализовывать.
29-летний Салах побеждал в АПЛ, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и другие турниры. Нападающий является двукратным обладателем "Золотой бутсы" английской Премьер-лиги, пишет football.by.
09:22 29/10/2021
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