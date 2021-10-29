











Белорусский вратарь Иван Кульбаков подписал контракт с московским Динамо. Одностороннее соглашение рассчитано до 2023 года.





В составе Динамо белорус будет выступать под 90-м номером, пишет Спортарена.

Кульбаков начал карьеру в родном Гомеле. Выступая за Гомель-2, участвовал в юниорском (U18) чемпионате мира. В 19 лет хоккеист попал в команду U20 и, проявив себя, отправился в Северную Америку. Там он выступал за Янгстаун в USHL, Кливленд в Американской хоккейной лиге и чаще всего за Куод-Сити в ECHL. В сезоне-2018/19 вратарь играл в клубах Ютика Кометс (АХЛ), Каламаза Уингз, а также провел два матча на чемпионате мира в составе национальной сборной Беларуси.





В следующем сезоне Кульбаков покинул США, чтобы проявить себя в российских лигах. Вратарь провел 23 игры в Нефтянике ВХЛ и дебютировал в составе Сочи КХЛ — 90,5% отраженных бросков за 12 матчей. В сезоне-2021/22 хоккеист остался в КХЛ, но уже в составе подмосковного Витязя на условиях пробного контракта, провел три матча, пропустив в них восемь шайб и отразив 116 бросков (93,5%).