В 2018 году Анна Гришкевич была юной звездочкой волейбольной “Минчанки” и мечтала играть за сборную Беларуси. Прошло три года. За это время Аня вышла замуж, сменила фамилию с Гришкевич на Давыскиба, родила дочь и уехала играть в итальянскую “Монцу”. Но одно осталось неизменно, пишет Прессбол, она по-прежнему любит волейбол. И играет за сборную. Поговорили со спортсменкой о ее итальянской жизни, семье и спортивных успехах.





— В 2018 году ты рассказывала о своих мечтах. Тогда сказала, что мечтаешь реализовать себя в жизни, поиграть в хорошем клубе и продвигать белорусский волейбол в составе сборной. Насколько эти мечты достигнуты?





— Мечты и ценности, конечно, поменялись. Реализовывать себя и выступать за сборную — по-прежнему важная часть моей жизни. Сегодня мечтаю и о здоровой, большой семье. Хочу, чтобы были счастливы мои друзья и близкие.





— Ты говорила, что поступали предложения из Италии и Германии. Почему "Монца"?





— Действительно поступало очень много предложений. Но на тот момент "Монца" была отличным клубом для старта. Когда мне предложили перейти, то я долго не раздумывала. Практически сразу согласилась.









— Насколько отличается подход к волейболу в Беларуси и Италии?





— Отличия, конечно, кардинальные. Разница заметна в скоростях, технике и силе. Однако самое большое отличие в том, как работают организации с игроками. Клуб в Италии — это слаженный, отточенный механизм. Руководство и сотрудники клубов делают все возможное и невозможное для комфортного пребывания волейболиста в команде.





— Где этот вид спорт популярнее?





— Однозначно в Италии. Расскажу на примере клубов. Повсюду висят баннеры и рекламные афиши. Каждый матч транслируется сразу на нескольких спортивных каналах. Вообще в Италии люди очень любят волейбол. Вот в нашем маленьком городе каждый второй житель знает игроков в лицо. К тебе прямо на улице подходят, здороваются, предлагают помощь. Это, конечно, очень удивительно и приятно.





— А если говорить о разнице между "Минчанкой" и "Монцей"?





— В итальянских клубах гораздо профессиональнее подходят к каждому игроку. Причем все очень индивидуально, нет каких-то стандартных правил. Признаюсь, в моральном плане чувствую себя гораздо легче в "Монце", чем в "Минчанке". Хотя задачи очень высоки и в белорусских клубах, и в итальянских.





— Помнишь свои первые впечатления, когда приехала в Италию?





— Очень хорошо запомнила тот период. Тогда были смешанные эмоции. Счастье, радость и одновременно тревога. Последнее чувство посещало часто. Как раз решалось множество бумажных вопросов, связанных с приездом моей дочери.





— Вы приехали в Италию всей семьей. Сложно было со старта?





— Сейчас, оборачиваясь назад, понимаю, что переехать в Европу с грудным ребенком — безумная идея. Но считаю, что если чего-то по-настоящему хочешь, то обязательно добьешься. Переезд, смена стран — это большое испытание для нашей семьи. А еще это очень интересный опыт. Уверена, о нем буду вспоминать с большим трепетом. Счастлива, что мы с Владом вместе пошли за нашими мечтами, не боясь никаких трудностей.









— А как ваши родные отнеслись к такому решению?





— Поддержали. Конечно, им было немного страшно за нас. Но они видели, как с Владом горели этой безумной идеей. К тому же, были уверены в том, что все получится. Думаю, эта уверенность и передалась всем.





— Насколько это помогало адаптироваться?





— А знаешь, адаптироваться в принципе и не пришлось. Сразу все очень понравилось: от чудесного городка до атмосферы в команде.





— Были какие-нибудь забавные в твоей итальянской жизни?





— Как-то зашла перед тренировкой выпить кофе. Попросила, чтобы мне сделали латте. Бариста тут же спросил, мол, холодный или теплый сделать. Сразу удивилась, но не подала виду. Ответила, что теплый. И через минуту мне приносят "странный" кофе. Выпиваю целую кружечку и понимаю, что как-то кофе уж совсем маловато. А потом уже узнала, что латте на итальянском — обычное молоко. Теперь, заходя каждый раз в это кафе, постоянно смеюсь с "молочной" истории.





— Клуб помогал вам устроится или все делали сами?





— В первом сезоне клуб предоставил жилье, соответственно, нам выбирать не приходилось. На старте клуб помог решить основные бытовые потребности. Но в этом сезоне мы искали квартиру сами, так сказать, исходя из наших удобств. И естественно, все бытовые вопросы решаем сами.





— Как изменилась ваша итальянская жизнь?





— Не сказала бы, что кардинально поменялась. Просто сейчас счастлива, что здесь, рядом моя семья, а я могу учиться новому для себя волейболу.





— Ощутила вкус итальянской жизни?





— Чем кардинально отличается жизнь здесь, так это тем, что люди в Италии находятся в постоянном расслаблении и на позитиве. У них все медленно. Скажу честно, в важных бумажных вопросах такая расслабленность даже раздражала. Но я только учусь у местных не торопить жизнь, а наслаждаться каждым ее мгновением.





— Где сейчас живете?





— Сейчас живем в уютной квартирке рядом с большим парком Монцы. В 10 минутах от нас прекрасный центр города с фонтанами и красивыми зданиями. Мы вообще случайно нашли эту квартиру, но не прогадали, выбрав ее. Здесь ощущаю себя как дома.









— Муж-волейболист, да еще и твой одноклубник. Возникают сложности?





— Я счастлива, что мы с дочкой находимся рядом с ним. Буду делать все, чтобы так было всегда. Иногда спрашивают, говорим ли мы о спорте дома. Но наши обсуждения заканчиваются на вопросе “Как прошла тренировка?”, “Как себя чувствуешь после нее?” Не то чтобы мы договорились не разговаривать дома о волейболе, просто считаю, что самые важные вопросы мы задаем друг другу. А больше обсуждать и нечего.





— Как изменило тебя рождение дочери?





— Достаточно глубокий вопрос, но я отвечу кратко. С рождением ребенка очень сильно меняются ценности. Теперь волейбол и карьера уже не занимают первое место в моей жизни. Кстати, Арина ходит по возможности смотреть наши домашние матчи. Ведет себя там отлично. Все хлопают — и она тоже хлопает в ладошки. А когда матч заканчивается, идет играть на площадку. Ей это нравится.













— Как отнесешься к тому, если в будущем Арина захочет стать волейболисткой?





— Если Арине будет нравиться волейбол, то поддержу ее, конечно же! Главное ведь, чтобы все, что она делает, доставляло ей удовольствие.





— Как это событие повлияло на спортивную жизнь, кроме декрета?





— Теперь гораздо проще переносятся болезненные моменты вроде неудачных тренировок или игр, микротравм. Ты приходишь домой и сразу переключаешься на семью и ребенка. Напитываешься такой сильной позитивной энергией. А на следующий день с наслаждением идешь на следующую тренировку. Думаю, это то, что помогает мне сейчас расти, как спортсменке.





— Ты довольно быстро вернулась из декрета. Что помогло?





— Да, вышла из декрета очень быстро, потому что подписала контракт с "Монцей" и нужно было восстанавливаться к сезону. Начала тренироваться в июне, когда дочке было 3.5 месяца. А уже в октябре полноценно пришла в форму. И скажу, что даже добавила в физическом плане.





— А вам с Владом кто-то помогает с дочкой или вы справляетесь сами?





— Арина с начала моего восстановления всегда со мной: на тренировках, сборах, выездах. Расставаться надолго приходилось очень редко. Но, конечно же, эти моменты тяжело переносить эмоционально. Грело душу, что с ней были близкие люди — ее бабушки и дедушки, которые не давали скучать. Сейчас в Италии мне помогает бабушка, а в этом году Арина идет в детский садик. Так что помощи достаточно, хотя все свое свободное время от тренировок провожу с дочкой.









— Скучаешь по родным и по Беларуси?





— Очень скучаю по родным, но предпочитаю жить моментом. Я здесь не одна, а со своей пока маленькой, прекрасной семьей. Сезон в Италии пролетает быстро — и я знаю, что очень скоро всех увижу. По Беларуси тоже очень скучаю. Когда приезжаю, если есть возможность, гуляю по паркам и любимым улицам. Наслаждаюсь этими моментами. Люблю Беларусь до безумия.





— Какая цель у тебя сегодня?





— Цель проста — быть счастливой и каждый день просыпаться с улыбкой и делать счастливыми родных.







































