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Алексей Бага: работаю в "Шахтере", потому что я кормилец своих родных

Главный тренер "Шахтера" Алексей Бага рассказал Алексею Казыре о возвращении в Беларусь после периода работы в Казахстане.


Давайте поворошим прошлое. С какими мыслями возвращались в Беларусь из "Актобе"? Хотели отдохнуть или рвались в бой?

Скажем так, когда поступил звонок из Солигорска, я уже наотдыхался. У меня было несколько дней обдумать это предложение, взвесить все за и против. Но я понимал, что это за команда, какие у нее амбиции и задачи. Детально изучил все, что нужно было. Мне хотелось работать, поэтому вызов принял с удовольствием.

Не взыграли ли предрассудки: мол, борисовский до мозга костей парень работает в "Шахтере"?..

Повторяю: если убрать за скобки мое прошлое в БАТЭ, карьеру игрока и тренера, нужно понимать, что я профессиональный коуч, наемный рабочий. У меня есть семья, которую нужно обеспечивать, поднимать на ноги детей. Можем резюмировать: работаю в "Шахтере", потому что я кормилец своих родных. К тому же у меня были слишком сжатые сроки, чтобы размусоливать свое решение.

Как ваши бывшие коллеги по тренерскому штабу "желто-синих" отреагировали на назначение?

Все с пониманием отнеслись, радовались, что я снова при деле, еще и в хорошей команде. Практически через несколько дней после назначения я с каждым лично пообщался — никакого антагонизма не почувствовал. Более того, у нас есть небольшая беседа в мессенджере. Думаю, что сейчас включу телефон и увижу их поздравления. Служба службой, как говорится, а человеческие отношения всегда остаются во главе, цитирует Прессбол.
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